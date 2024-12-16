ドジャース・ピッチャー再始動! 世界初登場! MLB公式 ドジャース・ピッチャー版ボブルヘッド/球場台座付発売!!
SHOHEI OHTANI - MLB公式 Rising Again：Pitcher's Return / ドジャース球場台座付 / 世界限定
世界中のファンにエンターテインメント商品を届けて笑顔にすることをスローガンとする、日本最大級の音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなどの公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）を運営する株式会社JAMSHOPPINGは、大谷翔平選手の2025年ドジャース・ピッチャー再始動! MLB公式のドジャースCity Connectユニフォームを着たピッチャー版が世界初登場となる、「大谷翔平MLB公式Rising Again：Pitcher's Return /ドジャース球場台座付ボブルヘッド」を2024年12月16日（月）より先行予約販売を開始いたしました。
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【世界限定の球場台座付ボブルヘッド・シリーズ】
エンゼルス球場台座付きの特別仕様バージョンとして、エンゼルス・バッター版が2023年に発売されました。
2023年、エンゼルス時代の投手として最後のマウンドで投げた、エンゼルスCity Connectユニフォームのピッチャー版をエンゼルス在籍6年間への感謝を込めて、日本ファンの要望により実現し、2024年1月に販売。
大谷翔平の2024年ドジャース・デビューを記念したドジャース球場台座付きドジャース・バッター版ボブルヘッドを2024年夏に販売。MLB公式・世界限定球場台座付きボブルヘッド・シリーズはすべて48時間で完売しました！
第四弾となる2025年二刀流復帰・限定ボブルヘッドは、2023年エンゼルス時代の投手として最後のマウンドではエンゼルスCity Connectユニフォームでした。そして2025年ドジャース投手復帰ボブルヘッドもドジャース2024 City Connectユニフォームで作られ、大谷翔平の投手としての歴史はエンゼルスからドジャースへと引き継がれます。
【商品概要】
■商品名：
SHOHEI OHTANI - MLB公式 Rising Again：Pitcher's Return / ドジャース球場台座付 / 世界限定
■発売日：2025年1月31日（金）一般発売予定
■販売価格：15,800円（税込）
■ドジャース大人気の2024 City Connectユニフォーム
■大谷翔平ドジャース・ピッチャー復帰
■世界限定（シリアルNO.入り）
■ドジャース球場台座付
■高さ：約20.32cm
※City Connectとは球団のアイデンティティを活かしながら、都市のイメージを施した特別なユニフォーム。2024年のドジャース City Connectユニフォームは「夢」をテーマに、ロサンゼルスが「夢とドリーマーの街」という意味が込められており、ドジャースタジアムのカラーパレットで「星の銀河」が表現されています。
販売特設サイト：PGS スポーツ公式商品専門店 https://www.pgs.ne.jp/pages/super-players
■PGS Sports 公式X: https://x.com/X_PgsSports
■PGS Sports 公式Instagram: https://www.instagram.com/pgs_sports/