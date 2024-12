サッカー界のレジェンド「リオネル・メッシ」がフォートナイトに登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games(本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney)は、提供する「フォートナイト」にサッカー界のレジェンド、リオネル・メッシが12月13日に『フォートナイト』に登場したことを発表いたします。ファンもプレイヤーもアスリートになりきって、メッシにインスパイアされた2つのコスチュームとユニークなゲーム内装飾をアンロックして、史上最も栄誉あるサッカー選手になりきることができます。

トレーラーリンク:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ecuHpsIVROc ]

ファンやプレイヤーは、メッシにインスパイアされた2つのアワードを勝ち抜き、お気に入りのコスチュームでプレイすることができます。さらに、限定のさまざまなコスチュームも用意されており、史上最強のフットボリスタを目指しましょう。

■リオネル・メッシ コメント

“It's amazing to see myself represented in Fortnite. Growing up, I never imagined something like this would be possible. Soccer has always been about joy and connection, and now fans can experience that through my own outfits in a way that goes beyond the field. I hope they have fun!" said Messi.

