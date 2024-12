A BATHING APE(R)︎ × JEFF HAMILTON

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R)以下、BAPE(R)︎)は、ストリートウェアとスポーツファッションへの革新的なアプローチで知られるデザイナー、Jeff Hamilton(ジェフ・ハミルトン)との新たなコラボレーションを発表します。

この限定コレクションは、BAPE(R)のアイコニックなスタイルとJeff Hamiltonの特徴的な美学を融合させたもので、クラフトマンシップとクリエイティビティを際立たせるプレミアムなアイテムが揃います。

BAPE(R) X JEFF HAMILTON ABC CAMOMULTI LOGO LEATHER JACKET\330,000- (税込)

レザージャケットはラグジュアリーなラムスキンレザーを使用し、今回のコラボレーションのためだけに制作された新しいグラフィックが特徴。コラボレーションを表すレザーパッチや、Jeff Hamiltonのアイコニックな街の輪郭とBAPE(R)の特徴的なABC CAMOがシームレスに融合したデザインは、ラインアップの中でも特にプレミアムな一着です。

BAPE(R) X JEFF HAMILTON ABC CAMOMULTI LOGO WOOL AND LEATHER JACKET\275,000- (税込)

バーシティジャケットは、ウールとABC CAMOパターンレザーを組み合わせ、クラシックなバーシティスタイルをモダンにアレンジ。BAPE(R)︎がスタートした1993年の「93」の数字やJeff Hamiltonのシグネチャーロゴなどを、フロント、袖、背中に配しました。

BAPE(R) X JEFF HAMILTON ABC CAMOMULTI LOGO RELAXED FIT TEE\16,500- (税込)

Tシャツには、レザージャケットの要素と印象的な街のグラフィックを取り入れ、カジュアルウェアにユニークなひねりを加えました。ルーズなシルエットのこのTシャツは、スタイリッシュでありながらも快適さを確保しています。

BAPE(R) X JEFF HAMILTON ABC CAMOMULTI LOGO COTTON TWILL CAP\14,300- (税込)

キャップはブラックとブラウンの2色展開で、コレクション全体の美しさを引き立てる刺繍パッチが付いています。カジュアルな装いから洗練されたスタイルまで、どんなコーディネートにも万能にマッチします。

本コレクションはBAPE STORE(R) DSM 銀座、BAPE STORE(R) COMME des GARCONS OSAKA、BAPE(R) THINK、BAPE STORE(R) 銀座およびBAPE.COM WEB STOREにて2024年12月21日(土)発売開始。



*一部商品はお取り扱いのない店舗がございます。

*詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/jeff-hamilton

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.