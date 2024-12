令和の注目アイドル 超ときめき(ハート)宣伝部、史上最大規模のクリスマス公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT(C)STARDUST PROMOTION, INC. by the courtesy of Avex Music Creative Inc.

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「行くぜ!超ときめき(ハート)宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ ~超ときめきクリスマス~」の模様を、12月28日(土)に見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。





スターダストプロモーション所属の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりによる6人組アイドルユニット・超ときめき(ハート)宣伝部。代表曲「すきっ!~超ver~ 」が2022年にTikTokを中心に大ヒットを記録し、日本のみならず海外の音楽チャートでも1位に輝く快挙を達成。爆発的ヒット中の最新シングル「最上級にかわいいの」は、TikTok総再生回数12億回、ミュージックビデオが再生回数1000万回を突破し、今年最もバズったアイドルとしてますます注目が集まっています。





この度U-NEXTでは12月28日(土)に開催されるワンマンライブ「行くぜ!超ときめき(ハート)宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ ~超ときめきクリスマス~」の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。配信終了後は見逃し配信を予定しています。チケット即完売となった“とき宣”史上最大規模のライブを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。





また、U-NEXTでは超ときめき(ハート)宣伝部の過去のライブ映像6本も12月18日(水)より配信予定です。ぜひ併せてご視聴ください。





行くぜ!超ときめき(ハート)宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ ~超ときめきクリスマス~

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qP5AOtoLqKI ]





【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007477

ライブ配信:12月28日(土)16:30~ライブ終了まで

見逃し配信:12月30日(月)15:00~2025年1月7日(火)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください



【配信公演】

12月28日 埼玉・さいたまスーパーアリーナ 公演

【超ときめき(ハート)宣伝部 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011973





