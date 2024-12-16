J-AIR×阪急電鉄 コラボレーション企画 機長・客室乗務員・阪急電鉄社員が企画した乗り物ツアーを3月1日に開催します ～飛行機と電車を間近でご見学いただけます。本日12月16日より募集開始！～
株式会社ジェイエア（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：本田 俊介、以下「J-AIR」）、株式会社ジャルパック（本社：東京品川区、代表取締役社長：平井 登）と阪急電鉄株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：嶋田 泰夫）では、飛行機の格納庫と電車の車庫を乗務員と巡るツアーを、2025年3月1日（土）の1日限定で開催します。
本ツアーは、沿線や地域の活性化に取り組んでいるJ-AIRと阪急電鉄の担当者が、「乗務員のお仕事体験や見学などを通じて、お客さまに飛行機や電車のことをもっと知っていただき、より親しみを持っていただきたい」との想いから発案しました。ツアー中は乗務員（J-AIRの機長や客室乗務員、阪急電鉄の運転士や車掌）がご案内役として同行し、J-AIRの大阪国際（伊丹）空港の格納庫では、飛行機や部品庫の見学、乗務員の制服試着体験などにご参加いただけるほか、阪急電鉄の平井車庫では電車の洗車体験や車掌体験などのコンテンツをご用意しています。また、本ツアーにご参加いただいた方には、J-AIR・ジャルパック・阪急電鉄のグッズをプレゼントします。ツアーの概要は次の通りです。
概要
■ツアー名：
J-AIR・阪急電鉄特別ツアー！乗り物を知ろう！
機長・客室乗務員・阪急電鉄社員が企画 乗り物ツアー！
■実施日：2025年3月1日（土）
■コース：1日2回（1回目8：30発コース、2回目12：30発コース）（実施予定）
■募集人数：74名（1コース最大人員37名/最少催行人員55名）
■場所：大阪国際（伊丹）空港、阪急電鉄平井車庫
■旅行代金：1回目8：30発コース 16,000円（税込）、2回目12：30発コース 18,000円（税込）
■応募期間：2024年12月16日（月）14：00 ～ 2025年1月26日（日）23：59
■申込ページ： https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/kas/itami-onedaytour/
■旅行企画・実施：株式会社ジャルパック
阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ccc8dacd7a5a2df09e2af00567354d1bb2dccbbc.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1