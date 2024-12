商用利用ができる表現能力が高いAIアート用画像生成AI、Emi 3を無償公開

AI Picasso株式会社Emi3

AIイラストアプリ「AIピカソ」やAI素材サイト「AI素材.com」「AIいらすとや」「Loose AI」を提供するAI Picasso株式会社(https://aipicasso.co.jp/)(本社:東京都港区、 代表者:宮内 和貴)は、高品質AIアート用画像生成AI、「Emi 3」を商用利用可能で無償公開いたしました。

Emi3とは

「Emi」は、イラスト、アニメ、マンガといった表現に特化し、追加学習において無断転載画像を学習していない、AI Picasso株式会社が独自に開発した画像生成AIモデルです。今回は前回公開した「Emi2.5(https://note.com/aipicasso/n/nb6b834559b10)」に続く、AI Picasso社が持つノウハウを活用した、表現力豊かなモデルになっています。これにより、個人や企業がより自由に、かつ安心してクリエイティブ活動に活用できる新たな可能性を提供します。

Emi 3の特徴

ダウンロードはこちら :https://huggingface.co/aipicasso/emi-31. 高い表現能力

「Emi 3」は、最先端の基盤モデル「Stable Diffusion 3.5 Large」を使用し、約200単語の詳細なプロンプトにも対応可能となっています。モデルマージやフルファインチューニングなど、当社独自のノウハウを組み込むことで、非常に高い表現力を実現しました。

生成例:

「Happy Holidays!」と話す少女手に炎をまとった男子

また、ヘッダー画像の生成には以下のような長いプロンプトが使用されています:

「anime style, 1girl, looking at viewer, serene expression, gentle smile, multicolored hair, rainbow gradient hair, wavy long hair, heterochromia, purple left eye, blue right eye, pastel color scheme, magical girl aesthetic, white text overlay "Emi 3", centered text, modern typography, ethereal lighting, soft glow, fantasy atmosphere, rainbow gradient background, dreamy atmosphere, sparkles, light particles, magical effects, depth of field, bokeh effect」

このプロンプトを手動で入力することも、AIに生成させることも可能です。

2. 倫理的配慮に基づく設計

「Emi 3」の基盤モデルは、オプトアウトを実施した「Stable Diffusion 3.5 Large」になります。「Stable Diffusion 3.5 Large」では同意のない画像は学習しないという方針(オプトアウト)を採用しており、従来の基盤モデルStable Diffusion XLなどより倫理的に作られています。

3. 商用利用可能

本モデルは商用利用を前提とした設計となっており、個人、企業問わず、自由に安心してご利用いただけます。創作活動から事業展開まで幅広い活用が可能です。

クリエイターとの取り組み

1. クリエイターのための技術開発

親会社である株式会社AIdeaLab(https://aidealab.com/)は、アニメーターの長時間労働改善を目的に、経済産業省の支援のもと動画生成AI基盤モデルの開発を進めています。これにより、効率化やアイデア創出の支援が可能になり、最終的にはクリエイターの声を反映した形での技術提供を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dz4WFPKb2LU ]2. 対話を通じた共創

「Emi 3」も前作「Emi」同様、クリエイターの皆様のご意見を取り入れながら開発しました。この「Emi」だけではなく、「CommonArt(https://note.com/aipicasso/n/nf17f876839b2)」を始めとして他のモデルを含めたモデルのあり方について、現在もX(旧Twitter)やDiscordを通じて、幅広い意見をお伺いしています。

最後に

AI Picasso株式会社では、キャラクター画像生成AIをはじめとするAI開発に関するご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://aipicasso.co.jp/contact《会社概要》

社名:AI Picasso株式会社

代表者:代表取締役社長 宮内 和貴

所在地:東京都港区赤坂3-13-4 赤坂三河家ビル5F

設立:2022年9月28日

事業内容:AIイラストアプリ「AIピカソ」やAI素材サイト「AI素材.com」「AIいらすとや」「Loose AI」の運営及び開発、画像生成AIのコンサルティング、開発受託。

URL:http://aipicasso.co.jp

お問い合わせ先:support@aipicasso.app

公開note:https://note.com/aipicasso/n/nb1d0fa67bbcc(https://note.com/aipicasso/n/nb1d0fa67bbcc)