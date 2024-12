イケア、北陸地方で初、ポップアップストアを 福井県に期間限定で2025年2月6日（木）よりオープン

イケア・ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-c0ece4d525b4781ea340-7.png ]イケアは、変化するお客さまのニーズにお応えするため、最適な形態・方法でのビジネスの展開を常に考えております。日本国内では13のイケア店舗、カスタマーサポートセンターの展開に加え、IKEAオンラインストアやIKEAアプリの配信、さらに日本各地で商品受取りセンターを拡大、IKEAポップアップストアを開設し、お客さまとのタッチポイントを増やしています。それぞれのタッチポイントを繋ぎ、総合的にアプローチするオムニチャネル化を加速することで、お客さまのニーズに寄り添ったお買い物方法を提供します。 北陸地方、福井県で初となるIKEAポップアップストアを開催 福井県、また周辺地域に在住のお客さまには、イケア店舗やIKEAオンラインストアをご利用いただいています。また通常の配送料金*よりお手ごろな価格でお受け取りいただけるようイケアの大型配送対象品の受取りセンターを2024年5月に福井県福井市に開設しました。この度、イケアは「家での暮らし(Life at Home)」のパートナーとして、福井県、また周辺にお住まいのより多くの方々に、快適でサステナブルな毎日を実現する商品やソリューションをお届けするため、福井県福井市で最大のショッピングモールでアクセスしやすいラブリーパートナー・エルパにて2025年2月6日(木)より「IKEAポップアップストア in 福井」を期間限定で開催します。 *最寄りのイケア店舗からご指定の場所までの配送料金 IKEAポップアップストアでは、あらゆる世代の方に楽しんでいただけるよう、イケアが展開する約9,500商品のなかから、おすすめの優れたデザイン、機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えたお手ごろ価格の商品を厳選して販売しています。「IKEAポップアップストア in 福井」では、イケアの定番人気商品など180点以上を販売します。 なお、「IKEAポップアップストア in 福井」にてお取り扱いがない商品も、IKEAオンラインストアでご注文いただき、店頭にてサービス料金無料で受け取ることができます ** 。 ** インテリア・生活雑貨などの小物配送対象商品のみ対象 IKEA Familyメンバー*特別割引商品もご用意しています。メンバー新規登録の翌日以降に使えるウェルカムクーポン(2,000円以上のご利用で使える500円引きクーポン)はポップアップストアでもご利用いただけます。ぜひ「IKEAアプリ」をダウンロードの上、IKEA Familyメンバーにご入会ください。 「IKEAポップアップストア in 福井」で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 [画像2: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-3d127afae6319367f7a3-0.jpg ]イメージ:「IKEAポップアップストア in 堺(2023年開催時の写真)」 【IKEAポップアップストア in 福井 概要】 [画像3: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-92ec15b509938f9ea92a-0.jpg ]・開催期間:2025年2月6日(木)~2025年3月9日(日) ・営業時間: 10:00~20:00 ・開催場所:ラブリーパートナー・エルパ ・住所:〒910-0836 福井県福井市大和田2丁目1212番地 ・商品数: 180点以上 ・URL: https://www.ikea.com/jp/ja/stores/nagakute/ikea-popup-store-in-fukui-pub995d6e40/一部商品のご紹介 (価格は税込み) [画像4: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-7ce86edcd4c16d653ae5-0.jpg ]NOLLATTA /ノルオッタ 目覚まし時計 1,299 スタイリッシュなデザインで白く光るデジタル表記は明るさも調整可能で眠りも妨げません。 起きる時間になったら確実に目覚めさせてくれるアラーム機能付きのイケア大人気の目覚まし時計です。 [画像5: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-328768e7595bf3769a2b-6.png ]BLAHAJ/ブローハイ ぬいぐるみ 1,499 イケアのサメを擬人化して写真を取り、SNSに投稿するのが大人気です。柔らかいイケアのソフトトイはお子さまだけでなく幅広い年代の方に愛されています。洗濯機(40℃)で洗えます。 [画像6: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-c18bf6d81a97e2c2f4cf-0.jpg ]ISTAD/イースタード フリーザーバッグ 299/60ピース 幅広いデザイン・サイズ展開をしているイケアのフリーザーバッグは、お客さまからも大人気の商品です。 密閉できて、くり返し使えます。 食材の鮮度を保ち、冷凍可能で、50°Cまでの食品を入れられます。キッチンや家をすっきり整理整頓するのに役立ちます。 [画像7: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-cc1088b812f8b9e8874a-0.jpg ]SKUBB/スクッブ 収納ケース、44x55x19cm 899 イケアで大人気の収納ケース。ワードローブ内やベッド下に収納ケースを設置すれば、季節物の衣類や寝具の収納に便利なうえ、ホコリもつきません。 [画像8: https://prtimes.jp/i/65734/307/resize/d65734-307-d0df9273f1476531c220-0.jpg ]NESNA/ネスナ サイドテーブル 1,999 耐久性に優れたガラストップのこのサイドテーブルは、ベッドサイドやお気に入りのパーソナルチェアのそばに置くのに最適です。丈夫な天然素材である竹製で、あたたかく心地のよい雰囲気をお部屋にもたらします。 ※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/をご覧ください。 ※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。 イケア・ジャパン 公式HP http://ikea.jp/ イケア・ジャパン ニュースルーム https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/