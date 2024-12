Queue、米国BasisTechよりプレシリーズAの資金調達を完了

資金調達の背景と目的

Queueが提供するMorphは、データアプリの高速な構築を実現し企業のデータ活用を飛躍的に促進するプラットフォームです。従来のBIとは異なりコード中心にデータアプリを構築するため、データ分析を高速化したり生成AIアプリのような高度なデータ活用を可能にします。

生成AIが普及する中で企業のデータ活用の重要性は益々高まっており、社内のデータを活用してビジネス競争力を強化するニーズは日本だけでなく、グローバルで急速に増加しています。今回の資金調達では、グローバルでのソフトウェア開発者コミュニティに対してのマーケティングや開発強化します。また、BasisTechの持つデータ分析、ソフトウェア開発者コミュニティへのネットワーク・知見を活用し米国での展開を加速させます。

2024年10月にはBasisTechの支援を受けて、米国サンフランシスコで開催されたODSC Westにも出展しMorphのパブリックローンチを行いました。ODSCでは米国のデータサイエンス、AIの実践者と多くの情報交換を行いMorphへの大きなフィードバックも獲得しました。

本日から1週間実施するローンチウィークでは、データアプリ構築のフレームワーク部分をOSS(オープンソースプロジェクト)として公開をし、ソフトウェアコミュニティへの貢献を進めてまいります。BasisTechの本社があるボストンでは研究者を中心にOSSコミュニティも活発です。

この提携を通じて、コミュニティとの繋がりを強め、グローバルレベルの需要に応えられるプロダクトの構築を更に推進します。

投資家からのコメント

Carl Hoffman氏, BasisTech CEO & Founder

At BasisTech, we see tremendous potential in Morph’s code-first framework for building data applications. By enabling teams to rapidly create and share powerful dashboards and AI-driven analytics, Morph paves the way for open-source-based business intelligence and data workspaces that can evolve and scale with today’s complex enterprise needs. This approach not only accelerates the path from raw data to actionable insights, but also fosters a global ecosystem of contributors, tools, and integrations-unlocking new levels of flexibility, innovation, and collaboration. We believe Morph stands at the forefront of an emerging era in data-driven decision-making, where open-source and code-centric solutions will redefine the standards of enterprise analytics.

- 日本語訳 -

BasisTechでは、Morphのコードファーストなデータアプリケーション構築フレームワークに大きな可能性を感じています。Morphは、強力なダッシュボードやAIを活用した分析結果をチームで迅速に作成・共有できるようにすることで、オープンソースベースのビジネス・インテリジェンスとデータ・ワークスペースを実現し、今日の複雑な企業ニーズに合わせて進化・拡張できる道を開きます。このアプローチは、生データから実用的な洞察へのパスを加速するだけでなく、貢献者、ツール、統合のグローバルなエコシステムを育成し、新しいレベルの柔軟性、革新性、コラボレーションを解き放ちます。Morphは、オープンソースとコード中心のソリューションが企業アナリティクスの基準を再定義する、データ主導の意思決定における新たな時代の最前線に立つと信じています。

長谷川純一氏, ベイシステック合同会社 代表

「日本のエンタープライズ領域において、データ活用がビジネス成長を左右する重要な要素になりつつあります。MorphはSQLやPythonといったコードによる柔軟なアプローチで、これまで困難だった複雑なデータ処理や分析を簡潔かつ高速に実現できるため、企業内のデータ活用を飛躍的に促進する可能性を秘めています。さらに、AI対応のデータアプリを迅速に構築・展開できる点は、次世代のエンタープライズITインフラや基幹システム運用との相性が非常に良く、これからの日本企業が求めるデータ戦略において重要な役割を担えることを期待しています。」

Morph各種URL

Morph サービスサイト: https://www.morph-data.io/jp

Morph ブログ: https://www.morph-data.io/ja/blogs

Morph Docs: https://docs.morph-data.io/docs/ja/getting-started/why-morph

会社概要

URL:https://queue-inc.com

事業内容:ソフトウェアサービス・独自技術の開発、「SUNRYSE」「Morph」の開発運営等

所在地:東京都渋谷区渋谷1丁目22-10 4F

代表者名:柴田直人

設立:2016年11月

お問い合わせ先:contact@queue-inc.com

