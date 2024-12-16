LANケーブルをスッキリ配線できるカテゴリ6A対応のローゼットキットを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、カテゴリ6A対応のローゼットキット「LA-RZ6A-1N」を発売しました。本製品にLANケーブルを内蔵することで、使いやすい位置にLANポートを設置でき、有線LANでのネットワーク接続が簡単に行えるようになります。オフィスや学校、公共施設など、LANケーブルの着脱が多い環境への導入に最適です。

【掲載ページ】

品名：カテゴリ6Aローゼットキット（マグネット付き）

品番：LA-RZ6A-1N

標準価格：3,520円（税抜き 3,200円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LA-RZ6A-1N

LANケーブルをスッキリ配線

LANケーブルを内蔵することで、デスク周りなど身近な場所にLANポートを設置できます。配線がすっきりし、手軽に有線LANでのネットワーク接続が可能です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。

スチール面に固定できるマグネット付き

スチールデスクなどに簡単に固定できるマグネット付きで、移動や配置換えも手軽に行えます。また、両面テープやネジでの固定も可能なため、さまざまな環境で安定した設置が実現します。

ホコリ防止シャッター付き

ポートにはホコリ防止シャッターが搭載されており、未使用時のホコリの侵入を防ぎます。

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【関連ページ】

フェイスプレート・モジュール

https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanparts/index.html#faceplate

LANプロ：LANケーブル自作方法・最新情報

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/index.html

初めてでもよくわかるLANケーブルの選び方

https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/select.html

CAT6Aケーブルとは

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/cat6a/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LA-RZ6A-1N

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