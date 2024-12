史上最大規模のK-POP大歌謡祭「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」大盛況のうちに終演！

株式会社エニー

世界142カ国で放送されている韓国KBSの人気音楽番組「ミュージックバンク」。

その年末スペシャルとして、世界中を席巻するK-POPアーティストが集結する「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN ( https://www.music-bank.jp )」(主催:株式会社エニー、制作:ぴあ株式会社)が 12月14日(土)、15日(日)の2日間、みずほPayPayドーム福岡で開催されました。



口火を切ったのは、グローバルアイドルグループのINI。最新曲『WMDA』を力強く歌い上げると、ドームを埋め尽くす3.5万人のK-POPファンがレスポンス。フェスならではの色とりどりのペンライトが煌めきます。

本公演で進行を務めたのは、現役MCである俳優のムン・サンミンと、女優モデルのシン・イェウン、 LE SSERAFIM のホン・ウンチェの3人のミューバン歴代MCが発表した本公演のテーマは「プレイリスト」。MC3人の「レッツ・プレイ!」の掛け声でパフォーマンスが再開。

続いて TRENDZ が登場し、2024年にリリースされた『GLOW』で愛らしい魅力を振りまいた後、EVNNE が念願の地上波1位を決めた『UGLY』を披露。夏の歌『Badder Love』をクリスマスにアレンジし、年末らしい彩りにドームが色めきます。

本公演の魅力のひとつがコラボステージ。RIIZE と WayV が、所属事務所の先輩でもある EXO の名曲『Tempo』をカバーすると、会場は大盛り上がり。

さらに ATEEZ の弟分、デビュー2年目の xikers が『BITTER SWEET』の熱いパフォーマンスの後には、勢いに乗るガールズグループ NMIXX が登場。新曲『See that?』を含む4曲を披露。定評ある歌とダンスで観客を沸かせました。

ソロステージでTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが登場すると、ドームに割れんばかりの歓声が。ダンサブルなソロナンバー『GGUM』でファンの心を鷲掴みにしていました。

STAYC が人気楽曲『Teddy Bear』でキュートでコケティッシュな魅力を見せたのちに、WayV が再びステージに現れ、新曲『FREQUENCY』を披露。キレのあるダンスで『Bandage』を熱唱しました。

続く、RIIZE が舞台に現れるとドームの熱狂はさらに加速。

1人ずつウィンクするファンサービスでファンを沸かせたあとは、今年のヒットナンバー『Love 119』、日本デビュー曲『Lucky』や『Boom Boom Bass』を熱演し、ダンサブルなナンバーでファンを釘付けにしました。

懐かしのヒットソングをカバーするK-POPスペシャルステージでは、KARA がミューバンで初披露したヒット曲『Mr.』をSTAYCがポップに再現。xikersがSEVENTEENの『MAESTRO』をカバーすると、観客はペンライトでレスポンスし会場に一体感が生まれました。

イントロから歓声が上がったのが、NewJeans の『Super Shy』。『Cookie』では、歌いながら舞台を降りてアリーナの観客と触れ合うサプライズも! 素敵なファンサービスにドームは熱狂。2023年の日本レコード大賞でW受賞した『Ditto』『ETA』で更にドームを熱狂させました。

ATEEZ は、11月に出たばかりの新曲『Ice On My Teeth』と『WORK』で激しく力強いダンスパフォーマンスを披露。『BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)』『Guerrilla』ではドームを盛り上げ、メンバーたち自身が楽曲制作にも携わる才能とベテランの風格を見せつけます。

そして、初日のトリを飾るTOMORROW X TOGETHERが舞台に現れると、ドームの盛り上がりは最高潮に。『Over The Moon』から始まり、今年のヒット曲『Deja Vu』『I'll See You There Tomorrow』を高らかに歌い上げ、ファンが掛け声で応援。初日は大盛り上がりのなかでエンディングを迎えました。

2日目となる15日(日)は、今年2月にデビューした NCT WISH からスタート。日韓同時リリースのデビュー曲『WISH』や、クリスマスイブに発売される新アルバムからの新曲を披露すると、会場は一気にヒートアップ。

オーディション番組で結成されたNouerAは、aespaのデビュー曲『Black Mamba』をハードにアレンジ。さらに、今年デビューしたボーイズグループNEXZが11月発売の『NALLINA』など新曲で会場を盛り上げました。

続いて、ILLIT がデビュー曲にしてメガヒットの『Magnetic』で登場。新人賞を総なめにした今年のバズダンスで3.5万人を惹きつけ、博多弁での挨拶やアリーナに降りるファンサでキュートな魅力を振りまきました。

さらに、n.SSignが『Tiger』でキレキレのダンスブレイクで盛り上げると、1月デビューのTWSが『plot twist』や『If I'm S, Can You Be My N?』で力強く爽やかなパフォーマンスを熱演。ファンの大きなレスポンスがドームに響き渡りました。

H1-KEY は、この秋韓国で話題のシティポップの代表曲『Stay With Me』。この曲は、松原みきの「真夜中のドア~Stay With Me」のリバイバルだが、今回は日本語での歌唱だったため、日本の観客をさらに喜ばせました。

スペシャルステージでは、Stray Kids の『S-Class』をNEXZが、SHINee の『LUCIFER』をn.SSign がカバー。フェスならではの豪華なコラボにファンは大喜び。

その後MCの3人から ZEROBASEONE の名が呼ばれると、ドームは一気にヒートアップ。

いずれも今年K-チャート1位を飾った『GOOD SO BAD』『Feel The POP』から日本デビューを果たした『ゆらゆら -運命の花-』を披露。サビの「ゆらゆら」「Baby, Baby」の応酬がドームにこだましました。

LE SSERAFIM は、最新曲『Crazy』や『Jewelry』を熱唱。

大歓声のなか、元HKT48のサクラが、先に登場した福岡出身の ILLIT モカにならい「ただいま!」と叫んで縁ある地に挨拶。「皆が知っている曲」と紹介した『Unforgiven』が流れると、観客も一緒に大合唱しました。

さらに ITZY が、久々に5人全員でパフォーマンス。年初にリリースした『BORN TO BE』から2020年のメガヒット『WANNABE』、新曲『Imaginary Friends』までを妖艶なダンスで魅せてくれました。

そして、本フェスの大トリを飾ったのは、Stray Kids の8人。登場とともに割れんばかりの歓声が上がり、ドームに煌めくペンライトも一気に白に染まります。『Chk Chk Boom』から一気にクライマックスへ!!!

グループ名を冠した『Stray Kids』や12月13日にリリースした新曲『Walkin On Water』を日本初パフォーマンスし、全5曲で、超満員の観客を熱狂の渦に引き込み、2日間に渡った祭典もフィナーレ。

MCを含む出演者全員がステージから手を振り、会場は大歓声に包まれました。

全22組のアーティスト、そして延べ7万人の観客も、皆が福岡での「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」を満喫してくれたのか、ステージからスタンドまでが心からの笑顔に埋め尽くされ、2日間の祭典が終幕を迎えました。

<「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」とは>

韓国の代表的な年末の音楽祭で、今年は2024年12月14日(土)と15日(日)は日本で開催され、12月20日(金)には韓国で開催される予定です。