WEB発アパレルブランド　『NMNWNHNL（ノーナンチャラ）』が多国籍ストリートブランドセレクトショップとしてリニュアルオープン

株式会社NMNWNHNL

某レコードショップのキャッチコピーをパロディしたポップでシニカルなメッセージを発信してきたブランド『NMNWNHNL(ノーナンチャラ)』のWEBショップが、2024年12月16日に多国籍ストリートブランドのセレクトショップとしてリニュアルオープン。

セレクトショップ『NMNWNHNL(ノーナンチャラ)』では、従来のオリジナルブランドNMNWNHNLの販売と並行して、国内ではまだ浸透していない海外で人気のストリートブランドを取り扱っていく。

また今回のリニュアルに際し、キービジュアルにファッション誌やコレクションのモデルとして人気を博しながら、今年はフジロックにも出演しミュージシャンとしての活躍も見せるる鹿を起用。来年取り壊しが決定している大阪ミナミのサブカル・アンダーグラウンドの聖地味園ビルなどで撮影を行い、セレクトショップとしての『NMNWNHNL(ノーナンチャラ)』の世界観を余すことなく表現している。

【取り扱いブランド抜粋】

[NMNWNHNL]

NO MONEY,NO WIFE. (but) NO HEART,NO LOVER.

「お金がないと結婚できないけど、気持ちがないと恋愛できない」

某レコード店のパロディコピーを起源とする、リアルでシニカルなメッセージを発信するセレクトショップのオリジナルブランド。

[FNOS]

「ストリートウェアは万人向けではない」という考え方を変えて、ベトナムのストリートウェア文化を高めることを目的としたブランド。

FNOSは、ジーンズとストリートウェア製品の国内トップブランドになることを使命とするファッションブランドで、ストリートファッションを愛する人々に適した高品質の製品を作ることを目標とする。

FNOSでは、自分らしくあり、必要なものと欲しいものを知り、自分が最も好きなバージョンになり、それによってすべての人と周囲の世界にポジティブなメッセージを広めることができる。

[LATUI ATELIER]

2018 年に設立された LATUI ATELIER は、私たちがサービスを提供する人々の本質を反映し、強さを体現するデザインを生み出している。私たちは、非現実と自由を融合させ、超現実的でありながらも制限のない自分を思い描いている。

LATUI ATELIER は、すべての魂が豊かな感情のタペストリーを体験する不完全なロマンスを探求。私たちは感情の複雑な層を掘り下げ、存在の多面的な性質に深みと興奮を見つける。この空間は、感情の発見の鮮やかな旅を通して、本当の自分を明らかにし、本物の表現を可能にする。

WEBショップ

『NMNWNHNL(ノーナンチャラ)』

http://nmnwnhnl.com