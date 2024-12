ブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC - 』、アニメ化決定のダークファンタジー『ブレイド&バスタード』とコラボ第2弾を開催！2025年1月1日(水)より

ZEAL NOVA DMCC

ZEAL NOVA DMCC(所在地:UAE ドバイ、CEO:Tomoe Mizutani、以下、ZEAL NOVA)がパブリッシングを行い、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下、ドリコム)が保有する「Wizardry(ウィザードリィ)」IPを活用し、チューリンガム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中遼、以下、チューリンガム)と共同で開発・運営するブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -(エクウィズ)』は、アニメ化も発表された、名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジー『ブレイド&バスタード(ブレバス)』(著/蝸牛くも、イラスト/so-bin )とのコラボレーションの開催を決定しましたことをお知らせいたします。

『ブレイド&バスタード』コラボ第2弾開催!

蝸牛くも×so-binが贈る人気ダークファンタジー作品『ブレイド&バスタード』と『Eternal Crypt - Wizardry BC -』のコラボレーションが、アニメ化決定を祝して再び開催!コラボミステリーボックス販売やコラボランキングイベント開催、公式Xでのコラボキャンペーンなど盛り沢山のコラボ第2弾です。

この機会にぜひエクウィズをお楽しみください。

開催期間:2025年1月1日(水) 14:00 ~ 1月17日(金) 13:59(予定)



※開催期間および内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報はゲーム内のお知らせ、または公式Xをご確認下さい。

『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTが手に入る「コラボミステリーボックス」を数量限定で販売!

『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTのイアルマス、ガーベイジ、ララジャ、アイニッキ、セズマールが入手可能な「コラボミステリーボックス」を、ゲーム内ショップにて期間・数量限定で販売します。「コラボミステリーボックス」はゲーム内通貨$BCトークンで購入可能です。コラボ冒険者NFTは、ミステリーボックスから確率で入手できる新しい候補者リスト「特別候補者リスト(ブレイド&バスタード)」を使用することで獲得できます。



※「候補者リスト」とは、キャラクター(冒険者NFT)を入手するためのアイテムです。「候補者リスト」1枚につき、冒険者NFT1体がランダムで排出されます。

■販売概要

【販売アイテム】

コラボミステリーボックス(ブレイド&バスタード)



【販売スケジュール】

1月1日(水) 14:00 ~ 1月9日(木) 13:59

※ゲーム内「キャンプ」のショップにて販売いたします。

【販売個数・価格】

10000個

199$BC

【提供アイテム】

コラボミステリーボックス(ブレイド&バスタード)を使用することでいずれかのアイテムを獲得することができます。

特別候補者リスト(ブレイド&バスタード)1個

特別候補者リスト(エピック以上確定)1個

特別候補者リスト1個

すすけた魂2個

すすけた灰2個

ピッキングツール7個

万能薬7個

エリクサー4個

チャージパック完全1個

■特別候補者リスト(ブレイド&バスタード)に関する注意事項

※本候補者リストは『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFT(イアルマス、ガーベイジ、ララジャ、アイニッキ、セズマール)のみが排出されます。

※『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTのレアリティは全てLegendになります。

※どのキャラクターが排出されるかはランダムになります。

※本候補者リストは非NFTアイテムです。マーケットへの出品やゲーム外への持ち出しは出来ません。

イベントダンジョンにてコラボランキングイベント開催!ランキング報酬には『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTなど豪華コラボ報酬が

■開催期間

1月9日(木) 14:00 ~ 1月17日(金) 13:59

コラボ後半からは、期間限定のイベントダンジョンでの最大フロア進捗を競う「イベントダンジョン ブレイド&バスタードコラボランキング」イベントが開催。ランキング報酬には通常報酬に加えて、コラボ報酬として『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTが確定で手に入る特別候補者リスト(ブレイド&バスタード)が登場。

さらに、今回のイベントダンジョンでは『ブレイド&バスタード』コラボ冒険者NFTが特別効果を発揮します。特別効果を所持している冒険者を編成すると編成しているすべての冒険者のDMGが一定の割合で上昇します。

※実際のボーナス効果などはコラボイベント開始時のお知らせをご確認ください。

サイン入りノベルス・コミックスなど豪華ブレバスグッズが当たるコラボキャンペーンも公式X(旧Twitter)にて同時開催

コラボレーションを記念して、イベントダンジョンのプレイで参加出来るコラボキャンペーンを開催します。賞品には『ブレイド&バスタード』著者の蝸牛くも先生をはじめとしたサイン入りノベルス・コミックスなど豪華ブレバスグッズをご用意しました。今回のコラボレーションをきっかけにエクウィズを始める方にもご参加頂きたいキャンペーンです。是非この機会をお見逃しなく。

■キャンペーン応募期間

1月9日(木) キャンペーンポストの投稿後 ~ 1月17日(金) 23:59

■賞品・当選人数

【ブレバス・ノベルス賞 1名様】

・著者 蝸牛くも先生・イラスト so-bin先生サイン入りノベルス第1巻『ブレイド&バスタード-灰は暖かく、迷宮は仄暗い-』

・『ブレイド&バスタード』アニメ化決定ティザービジュアルポスター

【ブレバス・コミックス賞 1名様】

・漫画家 楓月 誠先生サイン入りコミックス第1巻『ブレイド&バスタード1』

・『ブレイド&バスタード』アニメ化決定ティザービジュアルポスター

【エクウィズ賞 1名様】

・特別候補者リスト(ブレイド&バスタード)



■参加方法

1.『Eternal Crypt - Wizardry BC -』公式X(@WizardryBC) をフォロー

2.『ブレイド&バスタード』公式X(@BladeandBastard) をフォロー

3. イベントダンジョン(1/9~1/17)をプレイしてフロア10に到達

4.キャンペーン投稿をハッシュタグ #エクウィズ #ブレバス を付けて引用リポスト

※1.~4.の順番は問いません。キャンペーン応募期間終了時点で全ての条件を満たしていた方が対象となります。

※イベントダンジョンのプレイには、ゲーム開始時に始まるチュートリアルのクリアが必要です。



■『ブレイド&バスタード』とは

名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられる、著・蝸牛くも(代表作『ゴブリンスレイヤー』)、イラスト・so-bin(代表作『オーバーロード』)によるダークファンタジー小説。世界10言語以上で展開、ワールドワイドにファンから支持され、アニメ化も決定した。

現在ノベルスは第4巻まで発売中(DREノベルス)。

漫画家・楓月 誠(代表作『Re:ゼロから始める異世界生活 第二章 屋敷の一週間編』)によるコミックスは最新第4巻が10月に発売された(DREコミックス)。

◆特設サイト:https://drecom-media.jp/drenovels/series/blade

◆DREコミックス:https://drecom-media.jp/drecomics/series/blade

◆公式X(旧Twitter):https://x.com/BladeandBastard

■『Eternal Crypt - Wizardry BC -』とは

『Eternal Crypt - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を用いたブロックチェーンゲームです。シンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームとRPGの戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたゲームシステムが特徴です。

プレイヤーはギルドマスターとして冒険者とともに、謎に包まれた神秘のダンジョンである『ダドエルの穴』の深淵を目指します。ダンジョンから帰還すると、宝箱やBlood Crystal($BCトークン)を獲得することができます。

冒険者(NFT)は、職業、種族、性格の組み合わせにより様々な特徴を持っています。冒険者の編成、熟練度アップ、回復といった戦略性が最大の鍵となります。

簡単操作でスキマ時間にプレイしつつ、戦略を駆使してより効率を上げる奥深さを楽しむことができます。

--ギルドマスターとして知力を尽くし、冒険者とともに終わりなきダンジョンの深淵で宝物を獲得せよ!

■『Eternal Crypt - Wizardry BC -』ゲーム概要

タイトル:Eternal Crypt - Wizardry BC -

ジャンル:クリッカー系×戦略系BCG

対応プラットフォーム:iOS/Android/ブラウザ

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

配信日:2024年3月7日

配信国:全世界配信(一部地域除く)

対応言語:日本語/英語

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6472748376

■Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.zealnova.ECWizBC

■公式サイト:https://wiz-eternalcrypt.com

■公式X(旧Twitter):https://x.com/WizardryBC

■Discord:https://discord.gg/WizardryBC





【ZEAL NOVA DMCC】

商号:ZEAL NOVA DMCC

所在地:UAE ドバイ

コーポレートサイト:https://zealnova.ae/

ZEAL NOVA DMCCは、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くゲームパブリッシャーです。Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)のライセンスのもと、ブロックチェーンゲームパブリッシャーとしてのグローバルな展開を進めています。

【チューリンガム株式会社】

商号:チューリンガム株式会社

所在地:東京都港区南青山

コーポレートサイト:https://turingum.com/

チューリンガム株式会社は、ブロックチェーン・Web3に特化したコンサルティングファームです。東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社クシムの子会社として、Web3領域でトークノミクス設計やスマートコントラクト開発事業を展開しています。

【株式会社ドリコム】

商号:株式会社ドリコム

所在地:東京都品川区大崎

コーポレートサイト:https://drecom.co.jp/

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。



【本リリースに関する問い合わせ先】

Eternal Crypt運営事務局 PR担当

pr@wiz-eternalcrypt.com