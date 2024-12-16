ベルーナグループ 12月25日(水)のクリスマスに東京宝塚劇場 花組貸切公演を実施

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）は、和装商品を展開する呉服関連事業の「BANKANわものや」「さが美」「東京ますいわ屋」「マイム」の各お客様をご招待し、東京宝塚劇場にて花組の貸切公演を実施いたします。

(C)宝塚歌劇団

この度12月25日（水）のクリスマスに、呉服関連事業のお客様をご招待し、ベルーナグループでの宝塚歌劇貸切公演を実施します。ご来場いただく約2,000人の皆様に着物姿で観劇いただきます。開演前には、株式会社BANKANわものや代表取締役である形部幸裕が、お集まりいただいた皆様に日頃の感謝の気持ちを込めてご挨拶を行う予定です。

■ベルーナグループ 宝塚歌劇 花組 貸切公演概要

公演日：2024年12月25日（水）13:30開演

会場 ：東京宝塚劇場 https://kageki.hankyu.co.jp/

演目 ：花組公演

三井住友VISAカードシアター

ファンタジー・ホラロマン『エンジェリックライ』作・演出／谷 貴矢

レヴュー グロリア『Jubilee（ジュビリー）』作・演出／稲葉 太地

出演者：永久輝 せあ、星空 美咲 他

ベルーナグループは今後も、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。

■ベルーナ会社概要

■会社名：株式会社ベルーナ

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地：埼玉県上尾市宮本町4番2号

■企業サイト

https://www.belluna.co.jp

■事業内容

プロパティ・ホテル事業／化粧品健康食品事業／グルメ事業／

ナース関連事業／呉服関連事業／アパレル・雑貨事業／

その他の事業／データベース活用事業