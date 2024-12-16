ミシュランガイド2024年12月の先行公開

日本ミシュランタイヤ株式会社- 京都からは、日本料理や寿司、天ぷら、蕎麦などの和食8軒と、旬の魚介を日替わりに提供するシンプルなイタリア料理1軒- 大阪からも、とんかつ、寿司、日本料理など和食7軒とイタリアとフランスのレシピが重なる現代風料理や様々な食材を中華の技で創作する中国料理もご紹介(C)Nishitemma Ichigaya

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュラン（日本法人本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元）は京都と大阪の飲食店・レストランから、インスペクターが今すぐ紹介したい18軒の「セレクテッドレストラン」を先行公開(https://guide.michelin.com/jp/ja/article/dining-out/new-additions-michelin-japan-2024)しました。店舗詳細は、ミシュランガイド公式ウェブサイト(https://guide.michelin.com/jp/ja)、および公式アプリにNewマークで掲載しています。

京都の先行公開レストラン9軒(C)Chiso Aida

馳走 あい田／Chiso Aida(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/chiso-aida)

日本料理

昔ながらの調理を好み創作は控える。「継続は力なり」が座右の銘。ひたむきに料理と向き合う姿がある。

(C)Nakamitsu

中満／Nakamitsu(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/nakamitsu)

日本料理

食材、料理、食べ手と真摯に向き合う。だしは時間と共に味わいが変化すると、まろやかな旨みを引き出す。

(C)Sokkon Fujimoto

即今 藤本／Sokkon Fujimoto(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/sokkon-fujimoto)

日本料理

茶道、華道、書道に勤しむのは美意識と感性を磨くため。古都の歳事を献立に織り込み伝統文化を伝える。

(C)Saryo Tessin

茶寮哲心／Saryo Tesshin(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/saryo-tesshin)

蕎麦

醍醐蕎麦が名物。チーズの起源とされる醍醐になぞらえ、蕎麦にパルミジャーノレッジャーノをおろす。

(C)Kiyamachi Ran

木屋町 蘭／Kiyamachi Ran(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/kiyamachi-ran)

寿司

昭和の設えに懐かしさを覚える。漬物の握りは、京都の文化が息づく当地ならでは。

(C)Zucchero

ズッケロ／Zucchero(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/zucchero)

イタリア料理

日替わりメニューに旬の魚介がずらりと並ぶ。カルパッチョ、フリット、トマト煮込みなど、どれもシンプル。

(C)Miyagawacho Tensho

宮川町 天匠／Miyagawacho Tensho(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/miyagawacho-tensho)

天ぷら

天ぷらと日本料理のどちらも味わえるおまかせ。料理旅館での経験から造りや椀物に始まり、天ぷらへと移る。

(C)Michelin

竹久／Takehisa(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/takehisa)

日本料理

青梅の蜜煮、にしん茄子の煮物は昔ながらの手仕事。山で拾い集めた葉を料理にあしらい、四季を伝える。

(C)Michelin

とくを／Tokuo(https://guide.michelin.com/jp/ja/kyoto-region/kyoto/restaurant/tokuo)

日本料理

割烹文化を次世代につなぐ。修業先から受け継ぐ鴨まんじゅうは、育ててくれた恩に報いながら仕上げる。

大阪の先行公開9軒(C) atelier HANADA by Morimoto

atelier HANADA by 森本／atelier HANADA by Morimoto(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/atelier-hanada-by-morimoto)

中国料理

様々な食材を中華の技で創作。フォワグラの紹興酒漬けにいぶりがっこ。フレンチを交えたデザートも新感覚。

(C) Nishitemma Ichigaya

西天満 市がや／Nishitemma Ichigaya(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/nishitemma-ichigaya)

日本料理

大阪の伝統を踏まえながら新しさを取り入れる。時にはフレンチの技法も取り入れ、創意工夫を忘れない。

(C)Kirari

輝／Kirari(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/kirari)

日本料理

炭火の魅力を伝えるおまかせ。造りは炙り、揚げ物は衣を焼いて燻香をまとわす。柔軟な発想力で個性を磨く。

(C)Sushi Enishi

鮨 ゑにし／Sushi Enishi(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/sushi-enishi)

寿司

昆布と鰹のだしを引き、野菜を扱うのは日本料理の経験から。すし種の温度や柑橘の酸味で抑揚をつける。

(C)Rooots Nakanoshima

ルーツ ナカノシマ／Rooots Nakanoshima(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/rooots-nakanoshima)

現代風料理

イタリア料理を基本としつつも本店がフレンチゆえ両国のレシピが重なる。じゃが芋のニョッキは代表作。

(C) Michelin

北新地 魚菜 まさ志／Kitashinchi Gyosai Masashi(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/kitashinchi-gyosai-masashi)

日本料理

素直な和食から創作した洋風まで幅が広い。焼セロリのぬた和え、一口牛ヒレカツ、蟹クリームコロッケが人気。

(C)Sugimachi

すぎまち／Sugimachi(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/sugimachi)

日本料理

昆布や鮪節のだしを基本に、鍋物はトマト、炊き込み飯は鶏だしを加える。味わいは旨みの方程式のようだ。

(C) Sushidokoro SHIN

鮓処 しん／Sushidokoro SHIN(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/sushidokoro-shin)

寿司

赤と白の酢飯を使い分ける。つまみと握りを織り交ぜて抑揚をつける献立は期待感と楽しさが潜む。

(C) Michelin

京町堀 なかむら／Kyomachibori Nakamura(https://guide.michelin.com/jp/ja/osaka-region/osaka/restaurant/kyomachibori-nakamura)

とんかつ

ヒレ、肩、モモ、様々な部位が一切れずつ供される。ロースは数種の銘柄豚を用意し、肉質の違いを食べ比べ。

※店舗の最新情報、詳細はミシュランガイド公式ウェブサイト(https://guide.michelin.com/jp/ja) 、及びミシュランガイド公式アプリでご確認ください。

※これまでに先行公開された飲食店・レストランの情報はこちら(https://guide.michelin.com/jp/ja/article/dining-out/new-additions-michelin-japan)

※現在国内のミシュランガイドは、東京、京都、大阪、奈良をカバー。世界40エリア以上の飲食店・レストランと120カ国以上のホテルを掲載。

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【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。

2050年のビジョン https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略 https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献 https://www.michelin.co.jp/csr

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。

高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。