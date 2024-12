Japan Open ChainのバリデータにSBINFT株式会社が参画

日本ブロックチェーン基盤株式会社

日本企業が運営するEthereum完全互換のパブリックチェーン「Japan Open Chain(JOC)」のコンソーシアムを運営・管理する日本ブロックチェーン基盤株式会社(代表取締役:近藤 秀和、以下、当社)は、SBINFT株式会社(代表取締役社長:高 長徳、以下SBINFT)がJapan Open Chainのバリデータ(ブロックチェーン運営パートナー)として参画したことをお知らせいたします。

今後SBINFTは、同社が提供するサービスにおいてJOCへの対応を進める予定です。

現在「Japan Open Chain」のバリデータには、ソニーのグループ内スタートアップであるコーギア株式会社、株式会社サイバーリンクス、株式会社電通、NTTグループのNTTコミュニケーションズ株式会社、G.U.Technologies株式会社、株式会社insprout、株式会社Kudasai、株式会社みんなの銀行、ピクシブ株式会社、TIS株式会社、テレビ朝日グループのextra mile株式会社、京都芸術大学、株式会社シーエーシー、株式会社はてなが参画しており、最終的には21社となる予定です。

■ SBINFTのバリデータ参画の背景

SBINFTは、「SBINFT Market」「SBINFT Mits」「SBINFT LAUNCHPAD」などのプラットフォームを運営し、ブロックチェーンやNFT技術の社会実装を目指しています。この目標を達成するため、信頼性と安定性に優れたJapan Open Chainのブロックチェーン共同運営者としての参画を決定しました。

SBINFTは、このたびの参画により、JOCを利用する企業や団体に対し、SBINFTが培った高度なNFT技術とノウハウを活用したサービスの提供機会を得られ、さらに、NFTを中心としたweb3エコシステムの発展が期待されています。

■ 実用性を重視した日本発のブロックチェーン『Japan Open Chain』

「Japan Open Chain」は実用性を重視したEthereum完全互換(レイヤー1)のパブリックチェーンです。業界をリードする大手企業やweb3事業者と共に、日本法に準拠した運営を行っていることから、世界中のどなたでも安心かつ高速・安価に利用できるブロックチェーンインフラとして、特に金融やビジネス分野での利用に最適なチェーンに設計しています。

公式サイト(https://www.japanopenchain.org/) | X (Twitter)(https://twitter.com/Japanopenchain) | Discord(https://discord.com/invite/5ugv7Zufde)

■ Japan Open Chainのバリデータ参画企業を募集中

Japan Open Chainコンソーシアムでは、チェーンの共同運営者であるバリデータとして参画を希望される国内企業を募集しております。その他、Japan Open Chainを活用したビジネスにご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://www.japanopenchain.org/contact

■ SBINFT株式会社 について

SBINFTは、「Be the FIRST. Be the STANDARD. NFTを社会へ広げる、その真ん中に。」を企業理念に掲げ、NFTを通した革新的なサービスを社会に提供し、誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識となることを目指しています。承認制のNFTマーケットプレイス「SBINFT Market」、マーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」、様々なNFTを発行・販売する事業者のニーズに特化した「SBINFT LAUNCHPAD」を提供しています。

【会社概要】

会社名 :SBINFT株式会社

所在地 :東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

設立 :2015年5月

代表者 :代表取締役 高 長徳

URL :https://sbinft.co.jp/

■ 日本ブロックチェーン基盤株式会社について

日本ブロックチェーン基盤はブロックチェーンを通じて社会課題を解決するために、信頼ある日本企業が日本法に準拠した運営を行うビジネス向けのブロックチェーン「Japan Open Chain」のコンソーシアムを運営・管理しています。安全かつ適切なブロックチェーン技術を活用するために、プライベートチェーンやコンソーシアムチェーン、パブリックチェーンなどビジネスの目的に応じたチェーンの開発・運営を行っています。

【会社概要】

会社名 :日本ブロックチェーン基盤株式会社

所在地 :東京都渋谷区桜丘町26-1

代表者 :代表取締役 近藤 秀和

設立 :2022年7月

URL :https://www.jbfd.org/

事業概要:web3インフラの運営・管理事業

関連会社:G.U.Group株式会社、G.U.Technologies株式会社

