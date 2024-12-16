KADOKAWA×カカオピッコマ「MANGAバル」本日12/16サービス開始 豪華声優13名出演のPV5本公開！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2024年12月16日（月）、株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区）と共同開発した新しい電子マンガマガジン「MANGAバル」をサービス開始しました。これを記念して、豪華声優陣を起用した「MANGAバル」のプロモーションビデオ（PV）を5本公開しました。
「MANGAバル」では、7つのオリジナル連載作品が月曜～日曜まで各曜日に更新され、毎日１作品が日替わりで新しいエピソードを提供します。更新日には誰でも無料で最新話を読むことができるため、日々の習慣として、ピッコマアプリ、WEBサイトにて毎日お楽しみいただけます（随時新作追加）。
本日公開したPVは、総勢13名の人気声優陣を起用した豪華な内容となっています。アクションやファンタジー、少年少女向けから大人も楽しめる作品まで、バラエティ豊かな「MANGAバル」完全オリジナル作品それぞれの世界観を伝えるものとなっており、今後のストーリー展開を想像しながら各作品の魅力を感じることができます。
■PV特設ページURL：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTg4MA==
※電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」画面上部に設けられた「MANGAバル」専用「表示領域」からも特設ページへ遷移できます。
｜PV一覧
12/18（水）連載開始
『嘘つき陛下が私に執着する理由』
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2AgD7LtL_MY ]
ウォーレン・・・江口拓也
アドルフ・・・・島崎信長
スズカ・・・・・秋山実咲
12/19（木）連載開始
『横浜アウトサイダーズ』
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nPDtxzPZF1w ]
白井龍希・・・岡本信彦
黒月玄龍・・・梶裕貴
12/20（金）連載開始
『くまぐらし』
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OX4JOwrSHc0 ]
熊田曜七・・・梅原裕一郎
クマ・・・・・杉田智和
12/21（土）連載開始
『CMYK 鮫田和王は厨二病が治せない』
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6H6rSmbz_Gw ]
鮫田和王・・・・山下大輝
灼華美々・・・・加隈亜衣
池崎シアン・・・大空直美
黄昏きいろ・・・田中美海
12/22（日）連載開始
『公爵家の愛されニセ幼女』
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=HN3bYf9ml-4 ]
ソフィア・・・悠木碧
アダム・・・・大塚剛央
｜サービス概要
【サービス名】 電子マンガマガジン「MANGAバル」
（公式X：@MANGAbaaaaar(https://x.com/MANGAbaaaaar)）
【開始日】 2024年12月16日（月）
【利用方法】 「ピッコマ」アプリの最新バージョンおよび「ピッコマ」公式サイトで利用可能
※アプリダウンロード： https://piccoma.com/web/redir/x/ODUz
※公式サイト： https://piccoma.com/web
【コンテンツ】
・サービス開始時は、曜日ごとに１作品、計7作品の週刊連載を予定
・アクションやファンタジー、少年少女向け、青春などさまざまなジャンルのマンガが毎週、独占先行でピッコマで配信
・作品は、週に１度、指定された曜日に更新
・作品更新日には誰でも無料で最新話を読むことができ、それまでの話についても条件を満たすことで、無料で読むことができる
・「\0マガ」の詳しい説明はこちら
※ピッコマヘルプページ：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTkyNA==