KADOKAWA×カカオピッコマ「MANGAバル」本日12/16サービス開始　豪華声優13名出演のPV5本公開！

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株式会社KADOKAWA

　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2024年12月16日（月）、株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区）と共同開発した新しい電子マンガマガジン「MANGAバル」をサービス開始しました。これを記念して、豪華声優陣を起用した「MANGAバル」のプロモーションビデオ（PV）を5本公開しました。


「MANGAバル」では、7つのオリジナル連載作品が月曜～日曜まで各曜日に更新され、毎日１作品が日替わりで新しいエピソードを提供します。更新日には誰でも無料で最新話を読むことができるため、日々の習慣として、ピッコマアプリ、WEBサイトにて毎日お楽しみいただけます（随時新作追加）。






　本日公開したPVは、総勢13名の人気声優陣を起用した豪華な内容となっています。アクションやファンタジー、少年少女向けから大人も楽しめる作品まで、バラエティ豊かな「MANGAバル」完全オリジナル作品それぞれの世界観を伝えるものとなっており、今後のストーリー展開を想像しながら各作品の魅力を感じることができます。



■PV特設ページURL：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTg4MA==


※電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」画面上部に設けられた「MANGAバル」専用「表示領域」からも特設ページへ遷移できます。


｜PV一覧


12/18（水）連載開始


『嘘つき陛下が私に執着する理由』


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2AgD7LtL_MY ]

ウォーレン・・・江口拓也


アドルフ・・・・島崎信長


スズカ・・・・・秋山実咲




12/19（木）連載開始


『横浜アウトサイダーズ』


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nPDtxzPZF1w ]

白井龍希・・・岡本信彦


黒月玄龍・・・梶裕貴




12/20（金）連載開始


『くまぐらし』


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OX4JOwrSHc0 ]

熊田曜七・・・梅原裕一郎


クマ・・・・・杉田智和




12/21（土）連載開始


『CMYK 鮫田和王は厨二病が治せない』


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6H6rSmbz_Gw ]

鮫田和王・・・・山下大輝


灼華美々・・・・加隈亜衣


池崎シアン・・・大空直美


黄昏きいろ・・・田中美海




12/22（日）連載開始


『公爵家の愛されニセ幼女』


[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=HN3bYf9ml-4 ]

ソフィア・・・悠木碧


アダム・・・・大塚剛央




｜サービス概要

【サービス名】　　 電子マンガマガジン「MANGAバル」　


　　　　　　　　　（公式X：@MANGAbaaaaar(https://x.com/MANGAbaaaaar)）


【開始日】　　　　2024年12月16日（月）






【利用方法】　　　「ピッコマ」アプリの最新バージョンおよび「ピッコマ」公式サイトで利用可能


　　　　　　　　　※アプリダウンロード：　https://piccoma.com/web/redir/x/ODUz


　　　　　　　　　※公式サイト：　https://piccoma.com/web


【コンテンツ】


・サービス開始時は、曜日ごとに１作品、計7作品の週刊連載を予定


・アクションやファンタジー、少年少女向け、青春などさまざまなジャンルのマンガが毎週、独占先行でピッコマで配信


・作品は、週に１度、指定された曜日に更新


・作品更新日には誰でも無料で最新話を読むことができ、それまでの話についても条件を満たすことで、無料で読むことができる


・「\0マガ」の詳しい説明はこちら


　※ピッコマヘルプページ：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTkyNA==