KADOKAWA×カカオピッコマ「MANGAバル」本日12/16サービス開始　豪華声優13名出演のPV5本公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2024年12月16日（月）、株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区）と共同開発した新しい電子マンガマガジン「MANGAバル」をサービス開始しました。これを記念して、豪華声優陣を起用した「MANGAバル」のプロモーションビデオ（PV）を5本公開しました。

「MANGAバル」では、7つのオリジナル連載作品が月曜～日曜まで各曜日に更新され、毎日１作品が日替わりで新しいエピソードを提供します。更新日には誰でも無料で最新話を読むことができるため、日々の習慣として、ピッコマアプリ、WEBサイトにて毎日お楽しみいただけます（随時新作追加）。

本日公開したPVは、総勢13名の人気声優陣を起用した豪華な内容となっています。アクションやファンタジー、少年少女向けから大人も楽しめる作品まで、バラエティ豊かな「MANGAバル」完全オリジナル作品それぞれの世界観を伝えるものとなっており、今後のストーリー展開を想像しながら各作品の魅力を感じることができます。

■PV特設ページURL：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTg4MA==

※電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」画面上部に設けられた「MANGAバル」専用「表示領域」からも特設ページへ遷移できます。

｜PV一覧

12/18（水）連載開始

『嘘つき陛下が私に執着する理由』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2AgD7LtL_MY ]

ウォーレン・・・江口拓也

アドルフ・・・・島崎信長

スズカ・・・・・秋山実咲

12/19（木）連載開始

『横浜アウトサイダーズ』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nPDtxzPZF1w ]

白井龍希・・・岡本信彦

黒月玄龍・・・梶裕貴

12/20（金）連載開始

『くまぐらし』

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OX4JOwrSHc0 ]

熊田曜七・・・梅原裕一郎

クマ・・・・・杉田智和

12/21（土）連載開始

『CMYK 鮫田和王は厨二病が治せない』

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6H6rSmbz_Gw ]

鮫田和王・・・・山下大輝

灼華美々・・・・加隈亜衣

池崎シアン・・・大空直美

黄昏きいろ・・・田中美海

12/22（日）連載開始

『公爵家の愛されニセ幼女』

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=HN3bYf9ml-4 ]

ソフィア・・・悠木碧

アダム・・・・大塚剛央

｜サービス概要

【サービス名】 電子マンガマガジン「MANGAバル」

（公式X：@MANGAbaaaaar(https://x.com/MANGAbaaaaar)）

【開始日】 2024年12月16日（月）

【利用方法】 「ピッコマ」アプリの最新バージョンおよび「ピッコマ」公式サイトで利用可能

※アプリダウンロード： https://piccoma.com/web/redir/x/ODUz

※公式サイト： https://piccoma.com/web

【コンテンツ】

・サービス開始時は、曜日ごとに１作品、計7作品の週刊連載を予定

・アクションやファンタジー、少年少女向け、青春などさまざまなジャンルのマンガが毎週、独占先行でピッコマで配信

・作品は、週に１度、指定された曜日に更新

・作品更新日には誰でも無料で最新話を読むことができ、それまでの話についても条件を満たすことで、無料で読むことができる

・「\0マガ」の詳しい説明はこちら

※ピッコマヘルプページ：https://piccoma.com/web/redir_link/x/MTkyNA==