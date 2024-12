「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新」が12月19日（木）開業

株式会社温故知新

旅の目的地(=デスティネーション)となる宿をプロデュース・運営する株式会社温故知新(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:松山 知樹 (以下、温故知新))は、国内屈指のスノーリゾートとして名高い長野県白馬村に「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新」(所在地:長野県北安曇郡白馬村 以下、ラ ヴィーニュ 白馬)」を2024年12月19日(木)に開業いたします。温故知新としては、初のラグジュアリーホテルコンドミニアムの運営となります。

また開業に先立ち、12月17日(火)に、ホテル名にちなみ、信州ワインバレーの土壌とワインの苗木を使用した特別なオープニングセレモニーを開催したことをお知らせいたします。

オープニングセレモニーの様子

「ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新」が12月19日(木)に開業

ホテル ラ ヴィーニュ 白馬は、リストグループのリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長:木内寛之、本社所在地:神奈川県横浜市)が開発を手がけ、温故知新が運営する全38室のアルパインリゾートホテルです。国際山岳リゾートとして知られる長野県白馬村の中心街「エコーランド」に位置し、北アルプスの雄大な自然を望む開放的なマウンテンビューや、グループでの滞在や長期滞在にも対応した設備が特徴です。また、1,000本以上の日本ワインと旬の信州食材を使用した鉄板焼きやフレンチのコースを楽しめるレストランを併設し、信州ならではの美食体験をご提供します。

■12月17(火)に開催したオープニングセレモニー

12月17日(火)には、12月19日(木)のグランドオープンに先立ちオープニングセレモニーを執り行いました。セレモニーには、 温故知新 代表取締役社長 松山 知樹、リストデペロップメント株式会社 代表取締役社長 木内 寛之様、株式会社アーキヴィジョン 代表取締役社長 広谷 純弘様、株式会社ヴィラデストワイナリー 小西 超様らが出席し、開業の祝福とホテルの発展を祈願しました。ホテル名の「ラ ヴィーニュ(la vigne)」はフランス語で「ブドウの木」を意味することにちなみ、通常のテープカットに代えて、長野県内の良質なワイン産地である信州ワインバレーの「桔梗ヶ原」「千曲川」「八ヶ岳西麓」「天竜川」「日本アルプス」の5地域から採取した土をメルローとシャルドネの苗木にかぶせる特別なパフォーマンスを行いました。ブドウが美味しい実を結ぶまでに約3年の歳月を要するように、このセレモニーには、ラ ヴィーニュ 白馬が信州の豊かな自然の中で成熟し続け、地域の発展に貢献するホテルであり続けるという願いが込められています。

信州の自然の恵みと地域の魅力を感じさせる、ラ ヴィーニュ 白馬らしい温かみあふれる式典となりました。

■ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新 について

【1,000本以上の日本ワインコレクション】

北海道洞爺湖サミットで首脳をもてなした経験を持つワインコンシェルジュが、全国各地のワイナリーを訪れ厳選した、1,000本以上の日本ワインを巨大セラーに取り揃えております。長野県を中心に揃えたこれらのワインは、ブドウの栽培や醸造のこだわり、さらには造り手たちの想いが詰まっております。それぞれの土地の風土と生産者のクラフトマンシップが織りなす日本ワインの深い味わいを、心ゆくまでご堪能ください。

※「日本ワイン」とは、国産ブドウのみを原料とし、日本で製造されたワインのことを指します。

1,000本以上の日本ワインを取り揃えたセラー

【信州食材のフレンチ&鉄板焼き:LA VIGNE DINING FÛDO(ラ ヴィーニュダイニング フウド)】

旬の信州食材を使用した鉄板焼きとフレンチのコース料理を中心とした多彩なお料理をお愉しみいただける”ビストロノミー”スタイルのレストランです。豊かなテロワール=風土と繊細な職人技が織りなす、この地ならではの美食体験をご堪能ください。プライベートな空間でお食事をお愉しみいただける個室(6名定員)も2室ございます。ご宿泊でない方も気軽にご利用いただけます。

LA VIGNE DINING FÛDO(ラ ヴィーニュダイニング フウド)鉄板焼カウンター

【ホテル ラ ヴィーニュ 白馬での美食体験】

LA VIGNE DINING FÛDO(ラ ヴィーニュダイニング フウド)では、北アルプスの雄大な自然に包まれながら、信州の旬な食材を使った鉄板焼きやフランス料理と日本ワインとの極上のマリアージュをお愉しみいただけます。さらに、美しい情景が広がる食事空間を生み出すために、心地よい音楽にもこだわっており、山梨県北杜市のワイナリー「BEAU PAYSAGE(ボーペイサージュ)」にてワインと音楽が共鳴して誕生した、ワインから感じるやさしい音色で奏でられたメロディが店内を包み込みます。

静かなピアノの音色が心地よさを引きたたせ、ゆっくりと流れる美食体験を演出します。

ディナーコース イメージ

【インテリアのこだわり】

お客様をお迎えするエントランスホールや客室、共有部など館内の至る所に、地元信州の伝統工芸の伊吹を感じる品をご用意しました。雪のきらめきを感じさせる「くるみガラス」を用いたライトや木工作家の安藤 萌(あんどうもゆる)氏が伐採された木からインスピレーションを受けて製作したオブジェ、TS AROMATIQUE STUDIOのアロマ調香デザイナー齋藤 智子氏によって、ラ ヴィーニュ白馬のイメージを表現した館内の香りやバスアメニティなど、地域の文化や風土を肌で感じることができるインテリアで、ラ ヴィーニュ 白馬の上質で特別な空間をご提供いたします。

くるみガラスを用いたライト作家 安藤 萌氏(あんどうもゆる)による作品

【ロケーション】

ラ ヴィーニュ白馬は、白馬八方尾根スキー場とHakuba47 ウインタースポーツパークの間に位置する白馬の中心街・エコーランド至近に位置しています。メインストリート沿いにカフェやレストラン、バーや居酒屋、土産物店などが立ち並ぶ、白馬観光の拠点に最適なエリアです。さらに、ホテルにはスキー&スノーボード用品・マウンテンバイクのレンタルショップ「SPICY(スパイシー)」が隣接しており、用具がない初心者の方も、手ぶらで白馬をアクティブに満喫できます。

北アルプスの雄大な自然情景隣接するスキー&スノーボード用品・マウンテンバイクのレンタルショップ「SPICY(スパイシー)」

【客室】

ベッドルームとキッチンを設えた使い勝手のよいスタンダードツイン(53.96平方メートル )から、目の前にそびえる北アルプスの絶景を望むビューバスと3室のベッドルーム、広々としたキッチン・リビングルームを備えた、最大6名様の宿泊が可能な「ラ ヴィーニュ スイート」(144.89平方メートル )まで、7タイプの客室をご用意しました。広々としたプライベート空間の中で、空気が澄み山々の奥まで見渡せる開放的な眺望を望む、上質でありながら心地よい至福のひとときをお届けいたします。

■施設概要

・施設名:ホテル ラ ヴィーニュ 白馬 by 温故知新(HOTEL LA VIGNE HAKUBA by Onko Chishin)

・開業予定日:2024年12月19日(木)

・所在地: 長野県北安曇郡白馬村大字北城字新田3020-1116

・敷地面積:3,950.94 m2(登記簿面積)

・部屋数: 38室 (53.96平方メートル ~144.89平方メートル )

・階数:地上5階建

1F:ロビー、レセプション、コンシュルジュデスク、レストラン、ロッカールーム、シャワールーム

2F~5F:客室

・チェックイン:15:00/チェックアウト:11:00

・アクセス:

- JR大糸線白馬駅より車で約5分

- 白馬八方バスターミナルより車で約3分

※白馬駅、八方バスターミナルからホテルまでの送迎サービスあり(要予約)

※駐車場無料

・お問い合わせ先(Email):lavigne@okcs.co.jp

・電話番号:0261-85-5166

・公式サイト: https://lavigne.by-onko-chishin.com

・Instagram:https://www.instagram.com/hotel_lavigne_hakuba

■会社概要

<リストデベロップメント株式会社>

所在地:神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表:代表取締役社長 木内 寛之(きうち ひろゆき)

設立:1991年5月10日

事業概要:マンション・戸建て住宅・オフィスビル・テナントビルの企画・開発・分譲、収益不動産の売買・仲介ならびに資産運用に関するコンサルティング、不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL:https://listdevelopment.jp/

<リスト株式会社>

所在地:神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表:代表取締役社長 北見 尚之(きたみ ひさし)

創業:1991年5月10日

設立:2016年5月20日

連結売上高:465億円(2023年12月期)

事業概要:持株会社、グループ経営事業

URL:http://www.list.co.jp/

■株式会社温故知新

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名:株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年:2011年2月1日

資本金:1,000万円

事業内容:ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/

企業情報:https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/

Youtube:https://www.youtube.com/@okcs-jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T0W22LDQGpc ]