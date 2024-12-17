ZUIKI クリスマス＆年末年始ウルトラセール1２月18日（水）開始!!Amazon瑞起直販＆ZUIKIストアにて同時開催

株式会社瑞起

株式会社瑞起（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2、代表取締役：呉 成浩）は、ロングセール「ZUIKI クリスマス＆年末年始ウルトラセール」を開催いたしします。AMAZON瑞起直販（https://www.amazon.co.jp/stores/page/2FB38E87-787D-4C58-93FE-44C53604A33B(https://www.amazon.co.jp/stores/page/2FB38E87-787D-4C58-93FE-44C53604A33B)）と、瑞起オフィシャルECサイト「ZUIKIストア」（https://store.zuiki.com/(https://store.zuiki.com/)）にてセールを同時開催いたします。

目玉商品として、待望の「X68000 Z 専用モニター（ブラック）」 が数量限定で初登場！

また、人気の「X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック」には、お得なクーポン付きの特別価格にて販売します！



さらに、12月26日からの年末年始セールでは、福袋の予約を開始!!

欲しかったあの商品を手に入れるチャンス!!続報をお待ちください!!

「ZUIKI クリスマス＆年末年始ウルトラセール」は12月18日（水）正午から1月 14 日（火）正午まで。

この特別な機会をお見逃しなく！

■ZUIKI クリスマス＆年末年始ウルトラセール 目玉商品のご紹介

・X68000 Z 専用モニター（ブラック）

コンプリートパック限定でセット販売されていた専用モニターが待望の追加販売決定。

HDMI接続でプレイするとブラウン管テレビでレトロゲームをプレイするような、懐かしくもあり新鮮な感覚が味わえます。小さいモニターをのぞき込みながら二人プレイするのもまた一興です！

数量限定の特別商品ですので、ぜひこの機会にお買い求めください！



Amazon販売ページ： （URL）

メーカー希望小売価格：24,900円 (税込)

⇒数量限定販売

・X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック

X68000 Z 本体、キーボード、マウス、ジョイカード、グラディウス等がセットになった商品。

ゲームで遊ぶのはもちろん、当時を再現したキーボードとマウスで懐かしさを感じながらプログラミングを楽しむことが出来ます。X68000 ZはもちろんのことWindowsでも使用可能！

ZUIKI STORE販売ページ： https://store.zuiki.com/products/detail/XZ003055(https://store.zuiki.com/products/detail/XZ003055)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C71M1QSS?th=1

メーカー希望小売価格：65,780円 (税込)

⇒ セール価格：55,900円(税込)

⇒ 更に、期間限定5,000円クーポン付き

※クーポン配布は予告なく終了する可能性がございます。

・X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL コンプリートパック

「時を、超えた。」X68000の発売から35年、価格とサイズが小さくなって令和に蘇る。

X68000 Z 本体、専用モニター、キーボード、マウス、ジョイカード、グラディウス、ゲームコレクション、CD等がセットになったコンプリートパック。

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/XZ002906(https://store.zuiki.com/products/detail/XZ002906)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C71M86SC?th=1

メーカー希望小売価格：87,780円(税込)

⇒ セール価格：74,050円(税込)

⇒ 更に、期間限定5,000円クーポン付き

※クーポン配布は予告なく終了する可能性がございます。

・X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL スターターパック

X68000 Z 本体のほか、直ぐにゲームが遊べるようにグラディウスとジョイカードがセットになった商品。

X68000当時のゲームを手軽に遊びたい人に最適なパックです。

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/XZ001019(https://store.zuiki.com/products/detail/XZ001019)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6SXR4S9?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6SXR4S9?th=1)

メーカー希望小売価格：29,535円 (税込)

⇒ セール価格：25,160円(税込)

・EVOTOP（BLACK）

「EVOTOP（エヴォトップ）」とは「EVOLUTION×TOP＝進化の頂点」 を意味します。今までになかった様々な機能が込められた進化したコントローラーで、プレーヤーの皆様にこれまでにない最高峰の体験をお届いたします。

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/OT304393

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLK3SPPF

メーカー希望小売価格：34,430円(税込)

・EVOTOP（WHITE）

新色WhiteモデルがZUIKI STOREおよびAmazon瑞起直販サイト限定で登場!!

高級感のBLACKに次いでスタイリッシュなWhiteモデルの登場!!

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/GC130798

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPL49B79

メーカー希望小売価格：29,800円(税込)

・DanceDanceRevolution Classic Mini

1998年ゲームセンターに突如として現れ、世界中でヒットして社会現象となった音楽ゲーム「DanceDanceRevolution」を過去の様々なレトロゲームミニ筐体の製造経験を活かした当社の小型化技術を用いて、実筐体の約5分の1サイズにリメイクした製品。

コレクションアイテムとしてでなく、年末年始の家族やご友人の集まりでも楽しめる商品です。

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/OT390390(https://store.zuiki.com/products/detail/OT390390)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8B5K9TK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8B5K9TK)

メーカー希望小売価格：49,500円(税込)

⇒ セール価格：43,500円(税込)

・ズイキマスコン for Nintendo Switch(TM) BLACK / BLUE / RED

自宅で本格運転士体験ができる！！運転士が電車の速度を制御するため操作する装置のマスターコントローラー（略してマスコン）をベースに本物を追求した志向のコントローラー

ZUIKI STORE販売ページ：

ズイキマスコン for Nintendo Switch BLACK：https://store.zuiki.com/products/detail/MC215534(https://store.zuiki.com/products/detail/MC215534)

ズイキマスコン for Nintendo Switch BLUE：https://store.zuiki.com/products/detail/MC002362(https://store.zuiki.com/products/detail/MC002362)

ズイキマスコン for Nintendo Switch RED：https://store.zuiki.com/products/detail/MC002112(https://store.zuiki.com/products/detail/MC002112)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8NM91Y6?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8NM91Y6?th=1)

メーカー希望小売価格：14,850円(税込)

⇒ セール価格：12,620円(税込)

・ズイキマスコン for Nintendo Switch(TM) RED特別セット

【ZUIKI STORE限定】

ズイキマスコン for Nintendo Switch(TM) RED+鉄道にっぽん! RealPro 特急ロマンスカー! 小田急電鉄編：https://store.zuiki.com/products/detail/MC368567



ズイキマスコン for Nintendo Switch(TM) RED+鉄道にっぽん! Real Pro 特急走行! 名古屋鉄道編：

https://store.zuiki.com/products/detail/MC145115



ズイキマスコン for Nintendo Switch(TM) RED+鉄道にっぽん！路線たびＥＸ 清流運転 長良川鉄道編：

https://store.zuiki.com/products/detail/MC246871

ズイキマスコン for Nintendo Switch RED特別セット：

メーカー希望小売価格：19,800円(税込)

⇒ セール価格：18,150円(税込)

・電車でＧＯ！ PLUG＆PLAY2 山陽新幹線編EX

2007年度発売の「電車でGO！ 新幹線EX 山陽新幹線編」が解像度アップしてリアルな映像になって帰ってきた！

新幹線の運転シミュレーションゲームがPlug&Playで遊べる現行で唯一の機器です。

ZUIKI STORE販売ページ：https://store.zuiki.com/products/detail/MC003849(https://store.zuiki.com/products/detail/MC003849)

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C9Q6PFYM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C9Q6PFYM)

メーカー希望小売価格：19,580円(税込)

⇒ セール価格：14,280円(税込)

■年末年始セール 限定お楽しみ福袋

12月26日からの年末セールでは、限定福袋が予約開始!!

欲しかったあの商品が入った数量限定の福袋となります。

詳しい内容は続報をお待ちください。

■関連リンク

・ZUIKI STOREページ ：https://store.zuiki.com/

・Amazon ZUIKIストアページ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2FB38E87-787D-4C58-93FE-44C53604A33B

・瑞起公式X：https://twitter.com/ZUIKIInc(https://twitter.com/ZUIKIInc)

・瑞起公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665/(https://twitter.com/ZUIKIInc)

■権利表記

(C) ZUIKI.Inc

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) Nintendo

(C) TAITO CORP.1996,2024

ＪＲ東海承認済 ＪＲ西日本商品化許諾済

「電車でGO！(R)」および「電車でGO！！(R)」は株式会社タイトーの登録商標です。

「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。

■会社概要

会社名：株式会社瑞起

代表者：代表取締役 呉 成浩

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2 横浜ブルーアベニュー5階

URL：https://www.zuiki.co.jp/