NOWADAYS (ナウアデイズ)、デビュー8ヶ月で日本初の単独ミニライブ開催！

VT CUBE JAPAN 株式会社

CUBE ENTERTAINMENTの新人ボーイズグループNOWADAYS (ナウアデイズ)が日本で行われたミニライブを大成功で終えた。

NOWADAYSは14日、Zepp DiverCity(TOKYO)にて 『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』を開催し現地ファンと交流した。

この日、NOWADAYSは、1st Single 『NOWADAYS』の収録曲 「NOW」でスタートを切り、デビュータイトル曲 「OoWee」と2nd Singleのタイトル曲 「Why Not?」を披露。続いて「Let's get it」、 「TICKET」、 「Heart vs Head」、 「Troublesome」などのステージで彼らならではのユニークな魅力を見せた。さらに、様々なカバーステージで会場を盛り上げた。

現地のファンたちと特別なコミュニケーションを取る場面も見られた。2つの選択肢のうち1つを選択する二者択一トークコーナーを通じて初々しくも溌剌とした魅力を見せたNOWADAYSは、チャレンジミッションと5種類のリレーミッションなど、様々なミニゲームで会場の熱気を引き上げた。

HYEONBIN / ヒョンビンYOON / ユンYEONWOO / ヨンウJINHYUK / ジンヒョクSIYUN / シユン

NOWADAYSは、ミニライブを終えて「4月に初めて挨拶を交わした僕らが、みなさんのお陰で全世界各地で公演を行い、DAY_AND(ファンダム名)にお会いできるようになった」として、「これからもっと多くの時間、いつまでも良い思い出を作ってあげることができるよう努力するので、応援をよろしくお願いします」と感謝の言葉を伝えた。

NOWADAYSは今年、ファンクラブ『DAY_AND』の創設に続き、日本でも『DAY_AND JAPAN』をオープンした。また、「2024 KCON JAPAN」をはじめとする 「The MusiQuest」、 「GOLDEN WAVE IN TOKYO」などに参加し、熱い反応を呼び現地では新たなK-POPルーキーとして注目を集めている。この日、ミニライブを終えたNOWADAYSは、再びNOWADAYSならではの音楽の世界観と魅力を立証し、現地を訪れたファンたちに忘れられない思い出をプレゼントした。

NOWADAYSは、 「2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」でISルーキー賞を受賞したのに続き、来月開かれる「第39回 Golden Disc Awards」新人賞候補にもノミネートされるなどK-POPルーキーとして強烈な印象を残している。

【セットリスト】

M1. NOW

M2. OoWee

M3. Beatbox (原曲:NCT DREAM)

M4. Why Not?

M5. Let’s get it

M6. 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (原曲:TOMORROW X TOGETHER)

M7. TICKET

M8. Heart vs Head

M9. Troublesome



■公演詳細

『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』

【公演日程】

2024年12月14日(土)

[1部] 14:00開場 / 15:00開演

[2部] 18:00開場 / 19:00開演

【会場】

Zepp DiverCity (TOKYO)

〒135-0064 東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ

(TEL: 03-3527-5256)

主催:CUBE Entertainment INC

企画・制作:CUBE Entertainment INC, / 株式会社 CUBE ENTERTAINMENT JAPAN

協力:株式会社 STONE.B / mahocast

運営:株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / キョードー横浜

■関連リンク

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「DAY_AND JAPAN」:https://dayand-japan.com/

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL SITE:https://nowadays.cubeent.co.jp/

NOWADAYS JAPAN OFFICIAL X:https://x.com/NOWADAYS_JAPAN