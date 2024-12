カノアラウレアーズ福岡　北九州大会「KANO FES」【 2.1（土）】に「ヤバイTシャツ屋さん」出演決定！

株式会社カノア

日頃よりカノアラウレアーズ福岡への温かいご声援、ありがとうございます。

2025年2月1日(土)に北九州市立総合体育館で開催される2024-25V.LEAGUE WOMAN北九州大会 JAぎふリオレーナ戦において、ゲストとして「ヤバイTシャツ屋さん」の出演が決まりましたので、お知らせいたします。

当日は、「KANO FES」として各日程でバレーボールと音楽フェスを融合したイベントを開催いたします。試合後に、ライブをしていただく予定ですので、ぜひ会場でお楽しみください。

■「ヤバイTシャツ屋さん」出演概要

・日時:2月1日(土) ※1日のみとなります

・会場:北九州市立総合体育館

・内容:始球式(12時28分頃)、ライブ【約40分間】(試合終了30分後予定)

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■ホームゲームチケット販売スケジュール

カノアラウレアーズ福岡ファンクラブ プラチナ会員:12月19日(木) 10時

カノアラウレアーズ福岡ファンクラブ プレミアム会員:12月25日(水) 10時

一般販売:1月1日(水) 10時

■ヤバイTシャツ屋さん プロフィール

2013年に大阪芸術大学のサークル仲間で結成。

大阪を拠点に活動する男女ツインボーカル3ピースバンド、ヤバイTシャツ屋さん(通称:ヤバT)

こやまたくや(Gt.Vo.) 京都府文化観光大使/宇治市観光大使

ありぼぼ(Ba.Vo.) たかつき観光大使

もりもりもと(Dr.Cho.) 浜松親善大使

2016年のデビューから何かと大注目され、これまでのレコ発ツアーはチケット入手困難で争奪戦が繰り広げられる!全国各地のフェスも子供から大人まで数万人規模のステージで毎年オーディエンスを大いに盛り上げている。

「メロコア」×「一度聴くと忘れられない秀逸なリリック」が特徴の楽曲がライブハウス、SNS、様々なメディアで話題沸騰中!

2023年に結成10周年を迎え、2023/11/15には10th Anniversary BEST ALBUM「BEST of the Tank-top」をリリースし、キャリア初となる47都道府県ツアー「ヤバイTシャツ屋さん “BEST of the Tank-top” 47都道府県TOUR 2023-2024」を敢行し全公演完売させた。

2020年に開催予定だった志摩スペイン村(三重県志摩市)でのワンマン公演がコロナ禍で中止となったが、同会場でそのリベンジ公演を2日間貸切にして「ヤバイTシャツ屋さん “スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW” in 志摩スペイン村 ~ザ・リベンジ~」として、2024/5/11, 12に行い2日間で12000枚完売させた。テーマパークとコラボというヤバイTシャツ屋さんならではのエンタメ力の底力を見せつけた。

今やサブカルの枠を飛び出し、自身の世界観を変えることなくライブシーンからお茶の間まで席巻中!

■ヤバイTシャツ屋さん 過去の楽曲

『ええがな』(【推しの子】ドラマシリーズ 第5話主題歌)

『ハッピーウェディング前ソング(2年以内に別れないver.)』

『ちらばれ!サマーピーポー』

