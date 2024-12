明治安田と「健康寿命の延伸/地域創生の推進」へ向けた協働を開始

ベースフード株式会社

完全栄養の主食※1を開発・販売するベースフード株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:橋本舜、https://basefood.co.jp)は、明治安田生命保険相互会社(本社:東京都千代田区、執行役社長:永島英器、以下明治安田 https://www.meijiyasuda.co.jp/)と協働し、「健康寿命の延伸」および「地域創生の推進」へ向けた共創活動を促進していきます。

両者は、健康増進イベントやスポーツイベント等を通じ「健康と元気」を提供していくとともに、こどもの健全育成や環境保全など、持続可能で豊かな未来の実現にも取り組んでまいります。

なお、本活動は当社「BASE UP PROJECT」における「BASE UP SPORTS PROJECT 」「BASE UP KIDS/TEENS PROJECT 」および「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」の一環として捉え、今後も各種活動を展開していきたいと考えています。

●協働の背景

明治安田は、2019年から健康維持・改善に向けた取組みを応援する「みんなの健活プロジェクト」を展開しています。同年4月から提供を開始した「みんなの健活サービス」では、健康増進やクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の維持・向上の取組みをサポートしています。

また「地域の元気プロジェクト」として、地域のみなさまの心身の健康保持・増進、未来世代の応援を通じた持続可能な社会の実現、地域を支える企業・団体の持続的成長を目的とした各種活動を実施しています。

さらに、2015年からはJリーグのJ1・J2・J3全リーグカテゴリーのタイトルパートナーとしてJリーグを応援。全60クラブとも個別にスポンサー契約を締結し、地域社会の活性化に向けた協働取組みを展開しています。

加えて、2021年2月より一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)とオフィシャルパートナー契約を締結。JLPGAのオフィシャルパートナーとして、 ゴルフというスポーツの普及を通じ、お客さまや地域のみなさまの健康づくりや地域活性化に向けたさまざまな取組みを行なっています。

明治安田との協働により、「健康」「地域貢献」「スポーツ」というテーマを通じ、当社のミッションである「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」の実現に向け、明治安田と共に健康寿命の延伸および地域創生の推進へ向けた共創を推進していきたいと考えています。

<明治安田の主な取り組みについて>

公式ブランドサイト:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/

みんなの健活プロジェクト:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/kenkatsu/

地域の元気プロジェクト:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/jimotonogenki/

三浦知良選手×明治安田:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/kazuyoshi-miura/

Jリーグサポーター宣言:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/jleague/

女子プロゴルフ応援宣言:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/golf/

明治安田ヴィレッジ:https://www.meijiyasuda.co.jp/brand/village/

■「BASE UP PROJECT」概要

夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

■「BASE UP KIDS/TEENS PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、子どもたちのの健康的なカラダづくりやパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートすると共に、未来を創造する子どもたちの多種多様な挑戦をサポートしていくプロジェクトです。

■「BASE UP SUSTAINABLE PROJECT」概要

持続可能で豊かな未来の実現に向け、サスティナブルな社会への“ベースアップ”を実現・サポートしていくプロジェクトです。

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは?

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した10種類以上の原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破、定期購入者数は21万人を超えました。(2024年6月末時点)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M7pGrfTN0tc ]

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 :2016年4月5日

本社 :東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 :橋本舜

事業内容:完全栄養食の開発・製造・販売

URL :https://basefood.co.jp

*1 1食分(BASE BREADは2袋、BASE PASTAは1袋、BASE Cookiesは4袋、BASE FOOD Deliは1袋、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む