オークリー、2024-2025 シーズンのSNOW COLLECTIONを発表

ルックスオティカジャパン株式会社OAKLEY SNOW COLLECTION

スポーツ&ライフスタイルブランドのオークリー(OAKLEY)は、2024-2025シーズンのSNOW

COLLECTION(スノーコレクション)を発表しました。オークリーの契約アスリートからも高い評価を得ているゴーグルのLine Miner(TM) Pro(ラインマイナープロ)、日本限定のEye Jacket(TM) Redux(アイジャケットレダックス)、バックカントリー用のヘルメットMOD BC(モッドBC)、世界で活躍するチームオークリーのアスリートシグネチャーモデルなど、多数のアイテムが登場します。

■Line Miner(TM) Pro(ラインマイナー プロ)

LINE MINER PROLINE MINER PROLINE MINER PRO

オークリーの人気ゴーグルモデルのLine Miner(TM) (ラインマイナー)が大幅にアップデートされ、オークリー史上最も広い視野を誇る新しいモデルのLine Miner(TM) Proとして登場します。

オークリー独自のレンズ交換システムのSwitchlock(TM)(スイッチロック)テクノロジーとマグネット付きの交換レンズ機能が新たに加わりました。この機能を最大限に生かすために本製品には2枚のレンズが付属し、天候や時間帯に合わせて簡単にレンズを交換することができます。Line Miner(TM) Proにはシングルレンズが採用されており、ダブルレンズと比べよりクリアな視界を実現し、さらに軽量になりました。Prizm(TM)テクノロジーでコントラストを高めつつ、視覚的な歪みを軽減し、従来のLine Miner(TM)と比較して20%も視野が拡大しました。また、一般的に曇りやすいとされているシングルレンズですが、Line Miner(TM) Proのレンズには高品質の曇り止め加工を施しています。

■日本限定カラーのEye Jacket(TM) Redux(アイジャケットリダックス)

Eye Jacket Redux Matte Desert TanEye Jacket Redux Matte Matte Moss

2024-2025 シーズンのSNOW COLLECTIONのシーズンカラーを採用した日本限定カラーのEye Jacket(TM) Reduxを2024年12月23日(月)より数量限定で発売します。Matte Moss(マットモス)のフレームにはPrizm(TM) Black(プリズムブラック)のレンズ、Matte Desert Tan(マットデザートタン)のフレームにはPrizm(TM) Grey (プリズムグレー)のレンズがそれぞれ付属します。商品ヴィジュアルでは独自のスタイルを持ち、普段からEye Jacket(TM) Reduxを着用しているプロスノーボーダーの相澤亮選手を起用しました。全国の直営オークリーストアとオークリーボルト軽井沢店のみで購入ができます。詳しい販売方法については特設ページ(https://japan.oakley.com/store_customer/news.php#news20241218)をご覧ください。

■MOD BC(モッドBC)

MOD BCMOD BC

オークリー初となるバックカントリー用のヘルメットMOD BCは、重量、通気性、フィット感、安全性を重視して開発され、ゲレンデからバックカントリーまで、様々なスノーシーンに対応するオールラウンドモデルのヘルメットです。

耐久性のあるポリカーボネートシェルとオークリーの設計による360フィットシステムを採用することで、より軽量かつ、通気性と安全性をさらに向上させました。重さが450グラム以下の軽量なMOD BCにはキャップ型のビーニーが内蔵されており、山を登るときはビーニーだけを着用することができ、1日を通して蒸れることなく着用することができます。また、アイウェアを収納するホールと、ヘッドライトとの互換性も兼ね備えたモデルはバックカントリーを楽しむすべての人がどんな環境でも快適に過ごせるよう設計されました。下部シェルのカバー範囲を強化し、耐衝撃性に優れたMIPS(R)(ミップス)、遭難救助システムのRECCO(レッコ)、事故で行動不能になった人を助けるために着用者の必要な情報を共有し緊急時の対応時間を短縮する、TwiceMe(R)(トゥワイスミー)のすべてを搭載しています。

■アスリートのシグネチャーモデル

Colby StevensonColby StevensonSage KotsenburgJamie Anderson

世界で活躍するチームオークリーのアスリートのシグネチャーモデルが登場します。Colby Stevenson(コルビー・スティーブンソン)、Sage Kotsenburg(セージ・コッツェンバーグ)、Jamie Anderson(ジェイミー・アンダーソン)など名だたるライダーがデザインしたアパレルとゴーグルはそれぞれの選手のメッセージが込められています。Colby Stevensonのシグネチャーモデルは発色の良いジンジャーカラーが特徴で、山頂から山頂へとつづく稜線や自由な冒険の精神を体現しています。Sage Kotsenburgのシグネチャーモデルは過酷なピークハントから仲間と楽しむライドまで、思い出に残るバックカントリー体験のためにデザインされました。彼が自然を楽しむライフスタイルにインスパイアされたアースカラーのアウターウェアが特徴です。Jamie Andersonがデザインしたレディースのアパレルラインはどんな環境でも快適に過ごせるよう設計されました。彼女の自然の美しさを楽しむ自由な精神を反映したデザインが特徴です。

■一部の直営オークリーストアではPRIZM(TM) VR体験が可能

直営オークリーストア 渋谷店、原宿店、心斎橋店、札幌店ではVR(ヴァーチャルリアリティ)を用いて、実際に雪山を滑っているような臨場感とともに、屋内にいながらPrizm(TM)(プリズム)レンズの雪上での見え方を体験できるスペースを新たに設置しました。この体験ができる店舗は世界でも一部の直営オークリーストアのみとなります。

<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley(R))は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)(ハイデフィニションオプティクス)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

https://www.oakley.com/ja-jp/

https://www.instagram.com/oakleyjapan/

https://twitter.com/oakleyjapan/

https://www.facebook.com/oakleyasia/

Oakley(R)および Prizm(TM)は、Oakley, Inc.の商標です。

(C) 2022 Oakley, Inc. All rights reserved.