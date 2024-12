「いい気分」のもとが詰まったプレイス。オンライン・コミュニティ・マガジン＆ストア “My Pleasure” から、大切なひとへ贈りたいホリデーギフトセレクション

株式会社モアサマー

誰かのために想いを注ぐMy Pleasureなひとたちと、グッドセンスなプロジェクトやアイテムを紹介する、オンライン・コミュニティ・マガジン&ストア “My Pleasure(マイ・プレジャー)"(https://mypleasure.jp/)。

こだわりが詰まったアイテムを取り揃えたオンラインストアでは、ホリデーシーズンに大切なひとに贈りたいギフトセクションを展開。

My pleasure編集部が厳選した、職人が丁寧に創り上げるハイラグジュアリー・ピースやあたたかいメッセージが込められたピースフルなプロダクト、また家族や友人と過ごすホリデーのテーブルが華やぐ一品など、創り手やそれを届けたいと願うひとの秘められた想いが物語のように詰まった、グッドセンスなアイテムをラインナップいたしました。

大切なひとの笑顔を想い浮かべながら、2024年ホリデーシーズンは、My Pleasureのオンラインストアで大切なひとへの心温まる贈り物をセレクトしてみてはいかがでしょうか。

【ホリデーギフト セレクション】

「Trunk by Kitazawa」の ”ミニトランクバッグ”

日本に数人しかいないレイティエ(トランク職人)が作るモダントランク

木枠を組んで革を張るという古の技法を再現しながら、現代的な感覚とテクノロジーでアップデートした「Trunk by Kitazawa(https://mypleasure.jp/collections/vendors?q=Trunk%20by%20kitazawa)」のミニ トランク バッグ。

徹底的にこだわった素材と、いっさい妥協のない手仕事により、最上のものを修理しながら長く使い続けるという本来の「ラグジュアリー」の姿を体現しているトランクは、バックや旅行鞄の枠を超え、家族や個人の物語を次世代へと紡ぐ「物語の器」。

日本とフィレンツェで培った革製品づくりと北澤氏のトランクへの美学が息づいた逸品です。

クロコダイル ミニトランクバッグ \660,000 / Trunk by Kitazawa

「Today for May × Borderless Kids」の "コラボレーションTシャツ"

南青山のヘアサロン「LIfT」の代表 BAMBI.氏が監修するヘアケアブランド「today for MAY」と、未来を担う子供たちがそれぞれの個性を活かし生きていける社会を目指して活動している「Borderless Kids」がコラボレーション。

” 髪質がひとりひとり違うように、脳の特性もひとりひとり違う ”という共通の想いから誕生したプロジェクト、Live for Today with Borderless Kids(https://mypleasure.jp/collections/all/products/today-for-may-live-for-today-with-borderless-kids)。

プロジェクトの第一弾はTシャツ。「自分自身を生きていく」- ”Live for Today with Borderless Kids Foundation”のメッセージに共鳴したひとたちが参画した、繊細な刺繍が施され、ひとつひとつ丁寧に手作業で仕上げられた、スペシャルなTシャツ。

温かい気持ちとともに、大切なひとへの贈り物に。

Live for Today with Borderless Kids Foundation Tシャツ\8,800 / Today for MAY × Borderless Kids

「muni*」の "Teami カラーブロック ソックス"

インドの手仕事を得意とするmuni*から、日本の熟練編み手による手編みソックス

50年以上のニット歴を誇る編み手が手がけ、ニット教室の講師や編み物書籍の著者としても名高い方々の技術が光る作品です。すべて手編みで仕上げられているため、ひとつひとつ微妙に異なる個性が感じられ、muni*(https://mypleasure.jp/collections/vendors?q=muni%2A)らしいプレイフルなカラーリングと上質なウールの柔らかさの心地よい履き心地が至福の時へ誘います。

Teami カラーブロック ソックス \4,400 / muni*

「アマルコール」の”有機アチェートバルサミコ・オロ”

口福をもたらす魔法の調味料

美食の国イタリアから直輸入された、口にした瞬間から記憶に刻まれる、イタリア モデナの有機アチェートバルサミコ・オロ 「アマルコール(https://mypleasure.jp/collections/gourmet/products/amarcor-aceto-balsamico-oro)」。

サラッとしたテクスチャーながらも奥深い味わいは、サラダはもちろん、グリル野菜、お肉、デザートのバニラ アイスにまとわせるだけでピアットがワンランクアップ。

多くのプロの料理家たちからも絶大な支持を集める、これまでのバルサミコの概念を覆す究極の逸品です。

有機アチェートバルサミコ・オロ (250ml) \7,452 / AMARCOR



会社概要

株式会社モアサマー

My Pleasure 編集部

Website : https://more-summer.com/

Instagram : @mypleasure_magazine(https://www.instagram.com/mypleasure_magazine/?hl=ja)

My Pleasureに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

e-mail: hello@more-summer.com