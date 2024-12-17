地域を結ぶ直売広場「わくわく広場サンシャインシティアルパ店」　12月18日（水）オープン

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株式会社タカヨシホールディングス

当社の100％子会社である、株式会社わくわく広場（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：黒田　智也　以下、わくわく広場）は、2024年12月18日（水）に「わくわく広場サンシャインシティアルパ店」をオープンいたします。（2024年12月1日現在190店舗）




わくわく広場サンシャインシティアルパ店の特徴

地元生産者さんが作ったお弁当・パンを中心に、わくわく広場に登録している全国の生産者さんより


新鮮な野菜や果物が納品予定です。



コレド室町店　お弁当売場

コレド室町店　外観


コレド室町店　野菜売場

コレド室町店　野菜売場


■わくわく広場とは

地元生産者さんが作った野菜や果物、パン、お弁当、和洋菓子を中心に美味しい食品が集まった


地域の食のセレクトショップです。


売り場には旬の食材が並び、四季を感じることができます。



トナリエクレオつくば店　野菜売場

トナリエクレオつくば店　野菜売場


トナリエクレオつくば店　果物売場

トナリエクレオつくば店　野菜売場

■出店概要

店舗名：わくわく広場　サンシャインシティアルパ店


所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティ専門店街アルパ1階


売場面積：28.75坪


開店日：2024年12月18日（水）


営業時間：10:00～21:00


主な取扱商品


・地域で生産された野菜・果物など


・お弁当、お惣菜


・パン、スイーツ


【株式会社わくわく広場　会社概要】

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地　幕張テクノガーデンB棟14階


設立：2024年４月１日


資本金：１億円


事業内容：地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営


ホームページ：https://wakuwaku-hiroba.com/


Instagram：　https://www.instagram.com/wakuwakuhiroba_official


【株式会社タカヨシホールディングス　会社概要】

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地　幕張テクノガーデンB棟14階


設立：1970年12月24日


資本金：6億9,604万円


事業内容：グループ会社の経営戦略管理に関する事業、及びその他上記の業務に付帯する業務


流通総額：266億円（2024年９月期）


従業員数：2,968名（社員・契約社員・パート）（2024年9月末時点）


店舗数：190店舗（2024年12月1日現在）


証券コード：9259


ホームページ：https://takayoshi-inc.com/