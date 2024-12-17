地域を結ぶ直売広場「わくわく広場サンシャインシティアルパ店」　12月18日（水）オープン

株式会社タカヨシホールディングス

当社の100％子会社である、株式会社わくわく広場（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：黒田 智也 以下、わくわく広場）は、2024年12月18日（水）に「わくわく広場サンシャインシティアルパ店」をオープンいたします。（2024年12月1日現在190店舗）

わくわく広場サンシャインシティアルパ店の特徴

地元生産者さんが作ったお弁当・パンを中心に、わくわく広場に登録している全国の生産者さんより

新鮮な野菜や果物が納品予定です。

コレド室町店 お弁当売場コレド室町店 外観コレド室町店 野菜売場コレド室町店 野菜売場■わくわく広場とは

地元生産者さんが作った野菜や果物、パン、お弁当、和洋菓子を中心に美味しい食品が集まった

地域の食のセレクトショップです。

売り場には旬の食材が並び、四季を感じることができます。

トナリエクレオつくば店 野菜売場トナリエクレオつくば店 野菜売場トナリエクレオつくば店 果物売場トナリエクレオつくば店 野菜売場■出店概要

店舗名：わくわく広場 サンシャインシティアルパ店

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティ専門店街アルパ1階

売場面積：28.75坪

開店日：2024年12月18日（水）

営業時間：10:00～21:00

主な取扱商品

・地域で生産された野菜・果物など

・お弁当、お惣菜

・パン、スイーツ

【株式会社わくわく広場 会社概要】

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟14階

設立：2024年４月１日

資本金：１億円

事業内容：地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営

ホームページ：https://wakuwaku-hiroba.com/

Instagram： https://www.instagram.com/wakuwakuhiroba_official

【株式会社タカヨシホールディングス 会社概要】

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟14階

設立：1970年12月24日

資本金：6億9,604万円

事業内容：グループ会社の経営戦略管理に関する事業、及びその他上記の業務に付帯する業務

流通総額：266億円（2024年９月期）

従業員数：2,968名（社員・契約社員・パート）（2024年9月末時点）

店舗数：190店舗（2024年12月1日現在）

証券コード：9259

ホームページ：https://takayoshi-inc.com/