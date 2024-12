利き手を選ばないシンメトリーデザイン！Bluetooth(R)・無線2.4GHz・有線の接続方式から選べるシンプルな3ボタンマウスを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備えた3ボタンマウス8製品を順次新発売いたします。

Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるBluetoothモデル、USB-Aポート・USB Type-C(TM)(USB-C(TM))にレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル、USB-Aポート・USB Type-C(USB-C)にケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデルの3モデルをご用意しています。

いずれも利き手を選ばないシンメトリーデザインで右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。持ち方を選ばないシンプルなデザインで、手の大きさや握り方を問わず使えます。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

Bluetooth(R)接続に対応ワイヤレスモデルの3ボタンマウス

■リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。

■Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデルです。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。

※Bluetooth(R)接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))

■利き手を選ばないシンメトリーデザインで、右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。

■持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。

■裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。

USB-A・USB Type-C(USB-C)ポート対応 無線2.4GHzモデルの3ボタンマウス

■リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。

■パソコンのUSB-A・USB Type-C(USB-C)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。

■利き手を選ばないシンメトリーデザインで、右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。

■持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。

USB-A・USB Type-C(USB-C)ポート対応 電池交換や充電が不要な、有線モデルの3ボタンマウス

■リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。

◼パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。(M-LE10URBK、M-LE10URWH)

◼パソコンのUSB Type-C(USB-C)ポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。(M-LE10URCBK)

◼電池交換が不要で充電切れの心配もありません。

■利き手を選ばないシンメトリーデザインで、右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。

■持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。

■VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。

製品詳細

<Bluetooth(R) 3ボタン光学式マウス ブラック>

型番:M-LE10BRBK

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10BRBK.html

<Bluetooth(R) 3ボタン光学式マウス ホワイト>

型番:M-LE10BRWH

価格:\1,980(店頭実勢価格)\1,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10BRWH.html

<無線3ボタン光学式マウス ブラック>

型番:M-LE10DRBK

価格:\1,379(店頭実勢価格)\1,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10DRBK.html

<無線3ボタン光学式マウス ホワイト>

型番:M-LE10DRWH

価格:\1,379(店頭実勢価格)\1,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10DRWH.html

<無線(USB-C) 3ボタン光学式マウス ブラック>

型番:M-LE10DRCBK

価格:\1,680(店頭実勢価格)\1,527(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10DRCBK.html

<有線3ボタン光学式マウス ブラック>

型番:M-LE10URBK

価格:\980(店頭実勢価格)\891(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10URBK.html

<有線3ボタン光学式マウス ホワイト>

型番:M-LE10URWH

価格:\980(店頭実勢価格)\891(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10URWH.html

<有線(USB-C) 3ボタン光学式マウス ブラック>

型番:M-LE10URCBK

価格:\1,379(店頭実勢価格)\1,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/M-LE10URCBK.html

