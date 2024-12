＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2024年12月17日に『日曜日に宇宙人が・・・？（MSX2版）』をリリース

株式会社D4エンタープライズ

2024年12月17日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG(※)』において、新規コンテンツ『日曜日に宇宙人が・・・?(MSX2版)』のリリースを開始しました。

スチャラカSFアドベンチャー!

記者のあなたは記念号の取材を通じて、とんでもない事件に巻き込まれていきます……。

タイトル : 日曜日に宇宙人が・・・?(MSX2版)

ジャンル : アドベンチャーゲーム

メーカー : スタジオWING

オリジナル版発売年:1986年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1934

紹介動画URL : https://youtu.be/TLUVI8CMPEo

発 売 日 : 2024年12月17日

価 格 : 770円

権利表記 :

(C)STUDIO WING

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

ネコマタジャーナルの記者、山下とカメラマンのサトルは、マッドサイエンティスト豪田みのりの4大発明品を使って、特ダネを探す。アンドロメダM3899星人の地球侵略が始まった。山下達は侵略を防ぐことができるか?ストーリーは地球から宇宙へそして異次元へと、スチャラカSFアドベンチャーの旅は続く。

本作は1986年にリリースされたアドベンチャーゲーム。プレイヤーは猫ヶ丘ニュータウンのタウン誌「ネコマタジャーナル」の記者・山下となって、市政20周年を記念した特別記念号の記事を作成することになります。しかし大塚編集長からはとんでもない指示が告げられることに……。

ゲームはコマンド選択方式+入力方式のアドベンチャーゲームとなっており、シーンに応じて「数字モード(選択)」、「会話モード(入力)」を駆使して攻略することになります。当時、本作は“スチャラカアドベンチャー”と称していたことからもわかるように、軽快でユーモラスな展開も見どころのひとつです。

なお本作に登場する豪田みのりは、火浦功氏の連作SFコメディ『みのりちゃん』シリーズに登場する美少女マッドサイエンティスト。本作をより楽しみたい方は、『日曜日には宇宙人とお茶を』『大冒険はおべんと持って』などの作品がありますので、そちらも一読してみるといいかもしれません。

※ゲーム内のセーブ・ロード機能を利用しますと、一部のシーンが進行できなくなる場合がございます。

※アプリケーションのクイックセーブ・ロード機能で代用をお願いいたします。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

