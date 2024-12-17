難病医療講演会「多発性硬化症の付き合い方～利用できる制度とサービス～」をZoomによるオンラインにて開催します
学校法人 順天堂
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-693-c97499cc5ef799dc90f1573ef149cff5.pdf
【開催日時／方法】
2025年1月26日 (日) 13：30～15：30 (Zoomによるオンライン開催／ライブ配信形式)
【講師】
東京女子医科大学病院 医療安全科・脳神経内科兼務 教授
清水 優子 先生
東京女子医科大学病院 医療福祉相談室 ソーシャルワーカー
縄島 正之 先生／田畑 小百合 先生
【参加対象】
多発性硬化症の患者さん、ご家族、医療従事者、支援者の方
【申込方法】※下記申込フォームからの事前申込み
https://forms.gle/718UD8eQ27tDo2dj7
申込締切：2025年1月19日（日）
【チラシのダウンロードはこちらから】
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-693-c97499cc5ef799dc90f1573ef149cff5.pdf
【主催／問合わせ先】
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）