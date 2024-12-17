難病医療講演会「多発性硬化症の付き合い方～利用できる制度とサービス～」をZoomによるオンラインにて開催します

写真拡大

学校法人 順天堂


【開催日時／方法】


2025年1月26日 (日) 13：30～15：30　(Zoomによるオンライン開催／ライブ配信形式)


　


　


【講師】


東京女子医科大学病院 医療安全科・脳神経内科兼務 教授


清水 優子 先生


東京女子医科大学病院 医療福祉相談室 ソーシャルワーカー


縄島 正之 先生／田畑 小百合 先生



　


【参加対象】


多発性硬化症の患者さん、ご家族、医療従事者、支援者の方


　


　


【申込方法】※下記申込フォームからの事前申込み


https://forms.gle/718UD8eQ27tDo2dj7


申込締切：2025年1月19日（日）


　


　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-693-c97499cc5ef799dc90f1573ef149cff5.pdf

　


　


【主催／問合わせ先】


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）