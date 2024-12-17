【モスフードサービス】「全日本高等学校女子サッカー選手権大会」に初協賛！

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2024年12月29日（日）から兵庫県で開催される「第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会」（主催：公益財団法人日本サッカー協会、神戸市）に協賛します

全日本高等学校女子サッカー選手権大会は、技術向上と心身の育成、女子サッカーの普及を目的としており、今年は2024年12月29日（日）～2025年1月12日（日）の期間、兵庫県で開催されます。今年はこれまでの9地域代表制から出場枠を拡大し、全国47都道府県から52校が出場します。

当社は、「人間貢献・社会貢献」を経営理念としており、これまでも地域やスポーツ振興への貢献を進めてきました。今回、プロリーグや世界での活躍を目指す選手たちを応援するとともに、若年世代に当社をより身近に感じていただきたいと考え、本大会に初めて協賛します。大会期間中は、ピッチサイドに看板を掲出するほか、インタビューバックボード等へのロゴ掲出などを行います。

＜大会概要＞

■大会名：第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

■主催 ：公益財団法人日本サッカー協会、神戸市

■共催 ：公益財団法人全国高等学校体育連盟

■主管 ：一般社団法人兵庫県サッカー協会、兵庫県高等学校体育連盟

■後援 ：スポーツ庁、兵庫県、兵庫県教育委員会

■協賛 ：ダイハツ工業株式会社、株式会社ナイキジャパン、株式会社マイナビ、株式会社モスフードサービス、株式会社ローソンエンタテインメント、加茂商事株式会社

■協力 ：株式会社モルテン

■日程 ：[1回戦]2024年12月29日（日）、[2回戦]12月30日（月）、[3回戦]2025年1月3日（金）、[準々決勝]1月5日（日）、[準決勝]1月7日（火）、[決勝]1月12日（日）※準決勝／決勝はノエビアスタジアム神戸にて開催

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/