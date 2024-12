インテージヘルスケア、「働きがいのある会社」に初認定！

株式会社インテージホールディングス

株式会社インテージヘルスケア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:村井啓太)は、Great Place to Work(R) Institute Japan (以下、GPTW Japan) が実施する「働きがいのある会社」認定において、初めて「働きがい認定企業」として認定されました。

「働きがいのある会社」認定とは

GPTW Japanが、働く人へのアンケートの結果をもとに、「働きやすさ(労働環境・休暇のとりやすさ等)」と「仕事に対するモチベーション、会社への誇り等」の両面から調査・評価し、優れた職場文化を持つ会社を「働きがいのある会社」として、同社が規定する総合評価の一定水準を満たした企業を、正式に認定するものです。



今回の調査結果から、同規模の企業と比較して、相対的にインテージヘルスケアの強みといえる以下の3点が特に高く評価されました。



インテージヘルスケアの働きがい評価ポイント トップ3

1.労働環境が安全・衛生的である

2.働く環境の設備が整っている

3.この会社の雇用は守られている

特に、働く環境面や雇用の安定性が評価される結果となりました。インテージヘルスケアでは、クリエイティブな発想を刺激するオフィス(https://www.intage-healthcare.co.jp/officetour/)を目指し、従業員がオフィスに来たくなるような場所となるよう、様々な工夫を凝らしています。また、個人のライフイベントやライフスタイルの変化に対応しながら働き続けられるよう3つのワークコース(https://www.intage-healthcare.co.jp/recruit/information/personnel.html)を用意するなど、ユニークな取り組みを行っています。

今後も、インテージヘルスケアで働く全ての人が、より健康的で、さらに働きがいを感じながら働き続けることができるよう、努力を続けていきます。



【Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)について】

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約150カ国で年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、 Great Place to Work(R) Institute Japan (GPTW Japan) を運営しています。



詳細は下記ウェブサイトをご確認ください。

https://hatarakigai.info/



【株式会社インテージヘルスケア】 https://www.intage-healthcare.co.jp/(https://www.intage-healthcare.co.jp/)

株式会社インテージヘルスケアは、医療・ヘルスケア領域のマーケティングリサーチとデータサイエンスサービスをコアビジネスと位置付けています。インテージグループのヘルスケア領域を担う各社※と一体となり、データ分析・活用によるソリューションを提供。ヘルスケア領域のあらゆる課題に対して、「医療消費者」起点のデータの価値化による、最適な意思決定をサポートしていきます。

※ 株式会社協和企画、株式会社インテージリアルワールド、株式会社プラメド、Plamed Korea Co., Ltd.

