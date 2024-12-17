【クリスマスプレゼントにも！】ショップ学研＋（プラス）限定！　最強王好きにはたまらない『最強王図鑑キーホルダー　ドラゴン～最強一族の証～』を完全制覇しよう！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2024年12月17日（火）に『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～コンプリートBOX』を発売いたしました。

■この一箱で全種類コンプリート！

子どもたちに大人気の『ドラゴン最強王図鑑』に登場したドラゴンたちが「最強王図鑑キーホルダー」に仲間入り！ 2体のドラゴンを含む3種のパーツがついた『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～』が全国の書店・ネット書店で12月19日に発売になる。

このアクリルキーホルダー全6セットを一度に確実に入手できるコンプリートBOXが、ショップ学研＋（プラス）限定で12月17日に発売された。単体は書店・ネット書店でも購入可能だが、コンプリートBOXはショップ学研＋（プラス）でしか手に入らない！「最強王図鑑」が大好きなお子さまのクリスマスプレゼントにもぴったり!!

■特典ピンバッジがついてくる！

▲『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～コンプリートBOX』▲ファイヤー・ドレイクをはじめ、大人気のドラゴンたちがキーホルダーに。▲推しドラゴンは出るか!? 単品の『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～』は書店・ネット書店でも販売！

コンプリートBOXは、限定の特典つき！ ここでしか手に入らない「国際［最強王図鑑］協会認定ピンバッジ」はぜひ「最強王図鑑」コレクションに加えたい一品だ。

同時発売の『最強王図鑑缶バッジ 幻獣VS妖怪VS悪魔 コンプリートBOX』に入っているピンバッジとは色違いのブルー！

■ショップ学研＋で予約開始！

▲ピンバッジもドラゴンがデザインされていてカッコいい！

コンプリートBOXはショップ学研＋（プラス）のみで販売の限定商品！

全種類を一気に揃えたい人は、ショップ学研＋（プラス）にアクセス！↓

▶https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003247(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003247)

■『最強王図鑑缶バッジ 幻獣VS妖怪VS悪魔 コンプリートBOX』も同時発売！

同時発売の『最強王図鑑缶バッジ 幻獣VS妖怪VS悪魔 コンプリートBOX』もショップ学研＋（プラス）でしか手に入らない限定販売商品だ。ベルゼブブ、酒呑童子、インドラジットなど人気キャラが大集結！ あわせてゲットしよう！

▶https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003248(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003248)

■動画でもコンプリートBOXの内容をチェック！

▲幻獣、妖怪、悪魔が缶バッジでバトル！

コンプリートBOXについて動画でも紹介中！ 今すぐアクセス!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7-WzGHG_jVg ]

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★シリーズ公式サイトはこちら

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［商品概要］

■『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～コンプリートBOX』

監修：国際［最強王図鑑］協会

価格：4,708円（税込）

発売日：2024年12月17日

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・ショップ学研＋（プラス）：https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003247(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003247)

■『最強王図鑑缶バッジ 幻獣VS妖怪VS悪魔 コンプリートBOX』

監修：国際［最強王図鑑］協会

価格：4,125円（税込）

発売日：2024年12月17日

発行所：株式会社 Gakken

【ご購入はコチラ】

・ショップ学研＋（プラス）：https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003248(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/3100003248)

■『最強王図鑑キーホルダー ドラゴン～最強一族の証～』

監修：国際［最強王図鑑］協会

価格：693円（税込）

発売日：2024年12月19日

判型：180×150mm

ISBN：978-4-05-750933-4

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575093300(https://hon.gakken.jp/book/1575093300)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405750933X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405750933X/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18037653/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18037653/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開