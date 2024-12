ニューロマジック、慶弔見舞金・休暇制度を同性婚・事実婚にも適用「Business for Marriage Equality（BME）」にも賛同

株式会社ニューロマジック

2024年12月17日

デザインの力(※1)で顧客のパーパス実現を支援する株式会社ニューロマジック(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:黒井 基晴)は、2024年11月、これまで異性婚が前提になっていた結婚に関わる社内制度に関して、同性婚や事実婚でも福利厚生(慶弔見舞金制度、慶弔休暇制度 ※法定外福利厚生制度の一部)を利用できるよう制度整備を行いました。また、その事実を証明する手段として、市区町村が発行する証明書や公正証書と並び、パートナーシップの証明書を取得・利用できるサービス「Famiee」を採用いたしました。同時に、社内だけでなく日本において誰もが平等に結婚、享受できる社会の実現を目指し、日本国内の婚姻の平等(同性婚の法制化)を推進する「Business for Marriage Equality(以下、BME)」への賛同を表明しました。

今後も社内のDEI施策の充実と社会へのアプローチ双方を通じ、社員が安心して活躍できる職場づくりを推進します。※1: 顧客体験を重視した幅広いデザイン領域(サービス、ブランド、コミュニケーション等

Business for Marriage Equality(BME)

▍Famiee(ファミー)とは

「Famiee」は民間発行のパートナーシップ証明書の発行サービスです。2024年現在パートナーシップ制度を施行している自治体は470ですが(※2)、従業員の居住地の自治体が対応しているとは限りません。「Famiee」は現住所のある自治体に関わらず家族関係証明書を取得・利用でき、受入表明をしている全国の企業・自治体等で利用することができます。 URL:https://famiee.org/(https://famiee.org/)

※2:https://www.marriageforall.jp/marriage-equality/japan/(https://www.marriageforall.jp/marriage-equality/japan/)

▍Business for Marriage Equalityとは

「Business for Marriage Equality」は、日本で活動する3つの非営利団体による、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーンです。公益社団法人 Marriage For All Japan(MFAJ)、NPO法人 LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLAN)、認定NPO法人 虹色ダイバーシティが共同で運営し、賛同企業を募っています。2024年11月13日時点で、571の企業・団体が、婚姻の平等(同性婚の法制化)への賛同を表明しています。

URL:https://bformarriageequality.net/(https://bformarriageequality.net/)

▍ニューロマジックのDEIと成果

完全フルリモートによるライフ・ワーク・バランスの推進

2019年から完全フルリモートを実現、ライフスタイルの変化にあわせて柔軟に働ける環境を整備しています。ワーケーション、介護や育児との両立、男性の育児参加等を促進し、生産性の向上を実現しています。

・「リモートワーク手当」の支給

・「スーパーフレックス制度」導入

ジョブクラフティングの取り組み

「自分の仕事を自分で再定義し働く」概念を大切にした組織運営を導入、全国各地で勤務する従業員が自らのやりがいや幸せを考えながら業務を遂行する、自主性を大切にしたキャリア構築をサポートしています。

その他の取り組み

・多様性や心理的安全性に関する研修の拡充

・社内外に向けたDEIコンテンツの開発

例)「ニューロマジックブログ」内でDEIに関する記事を公開中

・定期的なアンケート調査の実施とモニタリング(文化的意識・同性婚・従業員の働き方に関するアンケートを実施済、リモートワークに関するアンケート等も実施予定)

【取り組みの成果】

・女性管理職が50%以上(2023年8月時点)

・女性入社数(正社員)2022年度 正社員19名のうち女性12名 女性入社率63%

▍受賞歴

2022年:「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022」の“女性従業員の活躍実感度ランキング

101名以上1,000名以下の部”において3位を受賞

2023年:「第4回TOKYOテレワークアワード」推進賞を受賞

▍取締役兼執行役員 永井 菜月 コメント

株式会社ニューロマジック取締役兼執行役員 永井 菜月

2024年11月から、同性婚や事実婚の方も異性婚と同様に福利厚生を利用できるよう制度整備を行い、証明の手段の一つとしてFamieeを導入いたしました。制度整備に際しては、公平性の観点から異性婚であれば必要のない費用が発生する書類の発行費用の一部を会社が負担する、また上司への望まないカミングアウトを防ぐべく直接コーポレートグループが承認が可能な申請ルートを設定する...など、当事者の方々にとって使いやすい制度となるよう連携し進めて参りました。

一方、一企業が変わっただけでマイノリティの方々の苦労が全てなくなるわけではありません。いち早く社会全体で婚姻の平等(同性婚の法制化)が実現され、自社の従業員に限らず皆が安心して暮らせる社会を目指すべく、Business for Marriage Equalityへも賛同いたしました。企業と社会は地続きですので、今後も社内外でDEIの取り組みを進めて参ります。

▍株式会社ニューロマジック 会社概要

会社名:株式会社ニューロマジック

代表者:代表取締役社長CEO 黒井 基晴

所在地:〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 築地616ビル3F

設立:1994年9月

資本金:61,617,580円

事業内容:コミュニケーションデザイン、サービスデザイン、ブランドデザイン、各種クリエイティブ制作、トレーニング、レクチャー、ビジネスディベロップメント、サステナブル・トランスフォーメーション・コンサルティング

従業員:106名 (2024年2月時点)

連結売上高:2024年2月期(第30期)1,321百万円

URL:https://www.neuromagic.com/(https://www.neuromagic.com/)

Wantedly:https://www.wantedly.com/companies/neuromagic(https://www.wantedly.com/companies/neuromagic)

セミナー:https://www.neuromagic.com/events(https://www.neuromagic.com/events)