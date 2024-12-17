＜最新版＞ 2024年 ジョンストンズ、マフラー＆ストール人気ランキング TOP5

渡辺産業株式会社

ジョンストンズ オブ エルガンの正規輸入代理店直営として、国内最大級のストール＆マフラーの品揃えを誇るブリティッシュメイド。2024年12の最新データを元に“今売れている” 色・柄トップ5を速報でお届けします。

チェック柄 TOP5

1位｜KU0499/Silver Bannockbane

展開サイズ：大判、中判、小判

2位｜KU0317/Black Watch

展開サイズ：大判、中判、小判

3位｜KU0324/Black Stewart

展開サイズ：大判、中判、小判

4位｜KU0303/Royal Stewart

展開サイズ：大判、中判、小判

5位｜KU0010/Hessian Dress Stewart

展開サイズ：大判、中判、小判

プレーン（無地）TOP5

1位｜HA0501/Mid Grey

展開サイズ：大判、中判、小判

2位｜HA0200/LightGrey

展開サイズ：大判、中判、小判

3位｜SA0900/Black

展開サイズ：大判、中判、小判

4位｜HD4412/Loch Blue ＜新色＞

展開サイズ：大判、中判、小判

5位｜SD7330/Dark Navy

展開サイズ：大判、中判、小判

詳細を見る :https://www.british-made.jp/topics/johnstons/202412130074622

ジョンストンズ オブ エルガンとは？

1797年にスコットランド北東のエルガンで創業。ジョンストン家とハリソン家が200年以上にわたって経営に携わってきた、スコットランド屈指の老舗です。カシミヤやビキューナ、ラムウールなどの高級素材のパイオニアとして知られ、原毛の状態から仕上げ工程までを一貫して自社工場で行っています。特にカシミヤの素材選定基準は業界で最も厳しいものとして知られています。2013年には英国王室御用達の証であるロイヤルワラントを獲得。世界中で愛される伝統と信頼のブランドです。

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