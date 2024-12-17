Webサイト運営担当者必見！「【月刊SEO 総集編】2024年のSEO動向」を公開
株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2024年のSEO動向を総まとめした「月刊SEO 総集編」を公開しました。
CINCでは日頃からクライアントのWebサイトに適切な指針、施策を提案するべくSEOに関する最新情報の収集・研究をし、「月刊SEO」としてレポートを発行しています。
今回の月刊SEOでは、下記のテーマについてレポーティングしています。
- 2024年の主要トピック
- - コアアップデートの展開
- - スパムアップデートの展開
- - 検索エンジンへのAI導入
- - 新しい検索機能の展開
- - Googleの検索に関する文書の流出
- 2024年の時系列トピックまとめ
- お知らせ
「【月刊SEO 総集編】2024年のSEO動向」のダウンロードはこちらから
https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_monthly-seo-2024summary
▼本レポートのメリット
本レポートをダウンロードされる方は以下のようなメリットがあります。
- 2024年のSEO動向をまとめてキャッチアップできる
- Googleの動向に応じた次の一手が思考できる
- Googleの動向がわかるので施策に活用できる
▼こんな方にお勧めです
事業会社でWebサイトを運営しているご担当者様
Webサイトの運営を検討しているマーケティング担当者様
デジタルマーケティング領域の最新情報を掴んでおきたい広告代理店担当者様
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「【月刊SEO 総集編】2024年のSEO動向」のダウンロードはこちらから
https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_monthly-seo-2024summary
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CINCは今後もビッグデータと自社のテクノロジーを駆使したソリューション、コンサルティングを基軸に革新的なサービスを提供してまいります。
【会社概要】
▼株式会社CINCについて
「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。
会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）
代表者：代表取締役社長 石松友典
設立：2014年4月
本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階
事業内容：
（１）ソリューション事業
（２）アナリティクス事業
（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）
会社ホームページ：https://www.cinc-j.co.jp
採用情報：https://www.cinc-j.co.jp/recruit/
運営メディア「Marketing Native」 ：https://marketingnative.jp/