”アメリカで最も成長している新世代ボトル”ブランド Owala(R)より超POPな保温保冷タンブラー Owala Tumbler Stainless 710ml 限定発売！

株式会社アールオーエヌ

株式会社アールオーエヌ(本社:埼玉県戸田市)は2024年12月17日よりアメリカボトルブランド【Owala(R)】の新シリーズ『Owala Tumbler』 の取扱いを開始致します。

アメリカで大人気のデザインボトルブランド【owala】の保温保冷タンブラー

Owala Tumblerは2in1の飲み口で直接飲みとストロー飲みが選べるタンブラー。

保温保冷構造で温かい飲み物も冷たい飲み物も、好きな飲み方で使い分けが可能です。

開口部は広めなので氷を入れたり掃除をするのは簡単。部品は簡単に取り外し可能で、食洗機に対応。

ストローの口を真ん中近くに配置することで、360度向きを変えずにそのままスムーズに飲めます。

ストローには持ち手部分も作り、衛生的かつ動かしやすい仕組みに。

パッキンの構造を工夫し、タンブラーの欠点である倒したときや逆さになった時の液こぼれは最小限に抑えます。

パッキンからストロー、ロゴの位置まで、すべてのデザインは計算された特別なowalaデザインの一部です。

スタンダードなスタイルの中でベストの使い心地にこだわった、owalaブランドのタンブラーです。

2通りの飲み方のできる独自の2way構造ストローの持ち手部分は使いやすく、デザインのアクセントスリップ飲み口は熱い飲み物に安心。こぼれにくい独自のフタ&パッキン構造。

owala は”自分のスタイル”を表現するデザインボトル

私達はボトルは身近で重要なアイテムと考えています。水分補給は健康と成長にとって非常に重要なことです。毎日のように使うアイテムに、ファッション性を持ちあわせるのは自然なことなのです。

楽しいカラーと雰囲気で”自分のスタイル”を表現するのはowalaブランドの重要なテーマ。

SNSに映えてファッションボトルとしてコーディネートを楽しむ。それだけには留まらない自己表現ができるデザインであり、人の行動や精神に良いものをもたらしたいと考えています。

ボトルを手にする全ての瞬間、自分の選んだ特別なカラーに心を置いてみてください。

商品情報

商品名:Owala Tumbler Stainless 24oz/710ml

希望小売価格(税込):4950円

素材:ステンレス、シリコンゴム、PP(ストロー)

サイズ:約 7.1x7.1x23 cm

重量:約 355g

発売日:12月17日(火曜日)

公式販売サイト:https://owala-jp.myshopify.com/

(ブランドより海外の日本語訳された詐欺サイトが多数報告されていると注意喚起がされております。

お求めの際はサイト情報に十分ご注意ください)

~Owalaブランドについて~

“Do more of what you love.”

Hi, 私たちは水筒を作っています。

ユタ州リーハイに本社を置く私たちはシンプルに「好きなことをもっとやる」に従って生きている夢想家デザイナーの雑多なチームです。

なんで水筒を?私たちは生活を楽にして、楽しくするものが大好きです。

なぜ世の中にさまざまな種類の水筒があるのに、75%の人が慢性的に脱水症状というデータがあるのか考えていました。

お店には水筒を買いに来た人しかコーナーに行かない何十年も前と同じ普通の水筒。

一人一人の個性に合うウォーターボトル、思わず近寄って見てしまう楽しさの部分が無い事が浮かび上がってきました。

エベレストにもいけるような高品質水筒は毎日のNYのオフィスで必要かな?

海や山で遊んでテンションは上がるのに、機能性あっても銀色、黒色のクラシック水筒で萎えてない?

3年かかりましたが、エベレスト以外で全米で使うのに最高のボトルだ、と信じられるボトルを作りました。

好きなことをもっと楽しめるようにデザインされたウォーターボトル。

ほら手にとって、今を楽しんで潤っていこう!