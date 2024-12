Prime Videoで配信中のアンソロジー・アニメ『シークレット・レベル』の最新エピソードに『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』が登場！

Proxima Beta Pte. Ltd.

TiMi Studio Groupが開発し、Level Infiniteが販売する世界で最も人気なMOBA ゲーム*1、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』。本日よりPrime Videoにて配信中のアンソロジー・アニメ、『シークレット・レベル』 にて「Honor of Kings: The Way of All Things」のエピソードが配信開始されます。S.L.ホアンの短編小説をもとに作成された本作の脚本は、J.T.ペティが手掛けています。「Honor of Kings: The Way of All Things」では、最新キャラクターである棋星(きせい)がHonor of Kingsの世界に登場し、自身の物語を語ります。戦略性が高いゲームである囲碁を少年時代から学び続け、そのスキルを使って首都の長安を救うため、人生で最も重要な戦いに勝利に勝たなければなりません。

Prime Videoのオリジナル作品、『シークレット・レベル』 のエピソード、「Honor of Kings: The Way of All Things」の詳細については以下リンクをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK72G6Z3/

*作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)

▼ティザー予告(英語)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gLihxsmI_OU ]

Secret Level の制作チームは、「Honor of Kings」のルーツを考慮した上で、アニメーションスタイルに中国美学を取り込み、「Honor of Kings: The Way of All Things」に明確なアイデンティティを与え、プレイヤーコミュニティに受け入れてもらえるよう工夫を凝らしました。また、これまで「Honor of Kings」に触れたことのない人々に対して、中国文化への洞察も含めています。これらの思い入れは、棋星が囲碁をプレイするシーンで最も明確に示されています。

新たなヒーロー

プレイヤーは「Honor of Kings: The Way of All Things」で棋星の生い立ちに関するバックストーリーを知ることができるほか、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』のヒーロー陣に加わった最新ヒーローとしてプレイ可能です。メイジである棋星は、ミドルレーンを歩くのに適しており、強力な広範囲の群衆制御とバーストダメージ能力が貴重なチーム戦でサポート役として活躍します。棋星は呂布(りょふ)と組むと、非常に効果的に機能し、敵に強力な攻撃を仕掛けます。

棋星を選択したプレイヤーは、彼の4つのスキルを活用できます。

- 気合一石:一時的に致命的なダメージを受けなくなります。彼のスキルは、敵のヒーローにヒットすると「除気の刻印」を適用し、彼自身の能力を強化します。- 妙手の一打:指定場所に碁盤を配置することで、3秒間エリアを見通すことができ、魔法ダメージを与えます。- 鎮神頭:指定エリアに魔法ダメージを与え、その後広がって棋陣を形成します。中央エリア内の敵は陣形の中心に向かって引き寄せられ、追加の魔法ダメージを与えます。- 万変の一局:碁石がのっていない碁盤が登場し、敵ヒーローを捕らえます。棋星の導入により、戦略性が高いゲームである囲碁の影響を受けたゲームプレイやコスプレイが『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』にもたらされ、堯天に属する他のヒーローとの魅力的な交流も実現します。

▼「棋星」PV動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iCj7AoYsmn8 ]

*1自社調べ。https://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるモバイル MOBAとなり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の詳細については、公式サイト(https://www.honorofkings.com/global-en/)や公式X(https://x.com/hok_jp)、Facebook(https://www.facebook.com/hokglobalesports)、Youtube(https://www.youtube.com/@hokglobalesports2022)やInstagram(https://www.instagram.com/hok_global_esports)をご覧ください。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト(https://www.levelinfinite.com/ja/)や公式X (https://twitter.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『アリーナ・オブ・ヴァラー』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』、ポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、そして今後リリースされる『Age of Empires Mobile』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudios(https://www.linkedin.com/company/timistudiogroup/)をご覧ください。

『シークレット・レベル』について

『シークレット・レベル』は、不朽の名作から待望の新作まで、各エピソードごとに世界中で愛される様々な心躍るゲームの世界を堪能できる一作。数々の名作を生み出してきた Amazon MGM Studios とゲーム業界の最高峰とも言われるティム・ミラーのBlur Studio(『ラブ、デス&ロボット』等)がタッグを組み、15以上のゲームタイトルが一堂に会す圧巻のストーリーは正に映画ファン、ゲームファン必見。ティム・ミラーが製作総指揮とエグゼクティブプロデューサー、デイブ・ウィルソンがエグゼクティブプロデューサーと監督を務める。

Prime Videoについて

Prime Video は、豊富な作品を、プライム会員特典対象の見放題、Prime Video のサブスクリプション、 レンタルなどの方法でご覧いただけるワンストップ・エンターテインメントサービスです。ウェブサイトでストリーミングできるほか、Prime Video のアプリをご利用いただくと、対応するスマートフォン、タブレット、ケーブルテレビ用端末、ゲーム機器、スマート TV などの様々なデバイスで視聴いただけます。プライム会員なら、Amazon MGM スタジオ製作のドラマ『沈黙の艦隊 シーズン 1 ~東京湾大海戦~』、映画『次元大介』、『不都合な記憶』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』、『バチェロレッテ・ジャパン』、海外ドラマ『ロードハウス/孤独の街』、『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『フォールアウト』、『ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー』、『ザ・ボーイズ』、洋画『アイデア・オブ・ユー ~大人の愛が叶うまで~』などに加え、スポーツでは『Prime Video Boxing 』や『CONMEBOL コパ・アメリカ USA 2024』などの独占ライブ配信コンテンツ、その他にも『鬼滅の刃』、『怪獣 8 号』、『ONE PIECE FILM RED』、『ゴジラ-1.0』、『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』、『私の夫と結婚して』など会員特典対象の映画やテレビ番組などを見ることができます。さらに、Prime Videoのサブスクリプション では、DAZN、d アニメストア for Prime Video、NHK オンデマンド、韓国ドラマ・エンタメ Channel K、J SPORTS などのサブスクリプション にそれぞれ登録し、定額料金を支払うことでご覧いただけます。全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、Prime Video ストアで、『バービー』などの大ヒット作品をレンタルまたは購入することができます。詳しくは www.amazon.co.jp/primevideo をご覧ください。