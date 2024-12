【柏高島屋へ初の催事出店】渋谷・横浜で人気のチョコレート菓子専門店「THE TAILOR（ザ・テイラー）」が催事出店いたします

株式会社シュクレイザ・ショコラクチュール

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、 2024年12月26日(木)より柏高島屋に「THE TAILOR(ザ・テイラー)」を期間限定で催事出店いたします。

「THE TAILOR(ザ・テイラー)」は、“貴女をエレガントに仕立てるチョコレート”をコンセプトに、貴女の日常にお届けする、贅沢なチョコレート菓子専門店です。さっくりと焼き上げたサブレにとろりとしたソースが特徴の「ザ・ショコラクチュール」をはじめ、チョコレートにマロンクリームとオレンジピールの味わいが優しく調和する「ザ・ショコラティグレット マロンオランジュ」など、貴女の気持ちまでエレガントに仕立てるようなチョコレート菓子たち…。

チョコレートの薫りと旨味を追求した味わいを、もっと多くの方々へ届けたい想いで、この度柏高島屋へ初の催事出店をする運びとなりました。季節限定のオリジナルショコラケーキ「ザ・ショコラアルモニー」や、数量限定の特別な“お年賀パッケージ”など、今だけのラインアップをご用意して、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。ぜひ、この機会をお見逃しなく。

◆商品概要

【商品名】ザ・ショコラクチュール

【価 格】6個入:1,404円(税込)ショコラ&イチゴ各3個

10個入:2,322円(税込)ショコラ&イチゴ各5個

◆期間限定・店舗情報

【店舗名称】ザ・テイラー 柏高島屋

【出店期間】2024年12月26日(木)~2025年1月14日(火)

【住 所】千葉県柏市末広町3-16

柏高島屋本館1Fイベントスペース

【営業時間】10:30-19:30

※1/1,1/2店休

※12/30,31,1/3の営業時間は館に準じる

ザ・ショコラクチュール 10個入

◆ブランドストーリー

はじめての口紅、はじめての香水。

鏡の中に映る自分をすっと見据える。

そこには、いつもと同じで少し違う自分。

チョコレートの薫りと旨味を追究したその味わいは、貴女の気持ちまで、エレガントに仕立てる。

THE TAILOR

貴女の日常にお届けする、

贅沢なチョコレート菓子専門店です。

◆商品紹介ザ・ショコラティグレット マロンオランジュ

<ザ・ショコラティグレット

マロンオランジュ>

ベネズエラ産クリオロ種のカカオを使用したチョコレートにマロンクリームとオレンジピールをあわせ、ほんのりシナモンが香る生地にまろやかなチョコレートをのせました。それぞれの味わいが優しく合わさり、チョコレートとの調和を楽しむザ・テイラーオリジナルのティグレです。

※酒使用(商品全体のアルコール分0.3%)

4個入:1,296円(税込)

ザ・ショコラクチュール ピスタチオ&ラズベリー

◆季節限定

<ザ・ショコラクチュール

ピスタチオ&ラズベリー>

ラズベリーソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたピスタチオクッキーでサンドした、この時期にぴったりのショコラサンドです。

ピスタチオとラズベリーが織りなすハーモニーをお楽しみください。

8個入:1,863円(税込)

※販売状況は店舗により異なります。詳細は各店舗までお問い合わせくださいませ。

ザ・ショコラクチュール詰合せ お年賀限定パッケージ

◆数量限定

<ザ・ショコラクチュール詰合せ

お年賀限定パッケージ>

ザ・テイラー定番商品の「ザ・ショコラクチュール」“イチゴとショコラ”、そして期間限定の味わい“ピスタチオ&ラズベリー”の3種詰合せ。この時期だけの特別なお年賀パッケージでご用意いたしました。

14個入:3,240円(税込)

ピスタチオ&ラズベリー 6個

イチゴ 4個

ショコラ 4個

◆店舗情報

・ザ・テイラー 阪急うめだ店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F

電話:06-6313-0146

・ザ・テイラー 渋谷 東急フードショー店

住所:東京都渋谷区道玄坂1-12-1

渋谷 東急フードショー1. 1階

電話:03-3477-4673

・ザ・テイラー そごう横浜店

住所:神奈川県横浜市西区高島2-18-1

そごう横浜店 地下2F

電話:045-465-5073

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/thetailor

Instagram :https://www.instagram.com/the_tailor_official_/

X(旧Twitter):https://x.com/the_tailor_jp

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ