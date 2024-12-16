「ＳｏｆｔＢａｎｋ ウインターカップ２０２４」に今年も協賛

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：飯盛 徹夫、以下「オリコ」）は、2024年12月23日（月）～12月29日（日）までの7日間、東京体育館および武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される「SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」に今年も協賛することをお知らせいたします。

「SoftBank ウインターカップ2024」（主催：公益財団法人日本バスケットボール協会、共催：公益財団法人全国高等学校体育連盟）は、各都道府県の予選を勝ち抜いた男女各60チーム、計120校によるトーナメント戦で、高校バスケットボール日本一を決める大会です。これまで本大会に出場した選手が現在も国内外で活躍しています。

オリコは、感動を届けてくれる学生スポーツの支援を通じて次世代育成に取り組んでまいります。

■大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/299_1_f34e5009c230d99299bd50a9c924b803.jpg ]