通関士試験の勉強時間に関するアンケート結果「合格者の勉強時間は平日は2時間以上が61.2％、休日は4時間以上が50.0％」
通関士試験に合格した人の勉強時間
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、アガルートの講座を利用して令和6年度通関士試験に合格したユーザーに対してについて勉強時間に関するアンケートを実施いたしました。
【令和6年】通関士試験に合格した人のアンケート調査概要
【調査概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/717_1_94e58575726dc865c3fd012807609e3d.jpg ]
【通関士試験合格者の年代別の割合】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/717_2_a2cb4c64b05bd2a2c62d02e5cc127969.jpg ]
通関士試験の勉強時間に関するアンケート結果
アガルートアカデミーが、アガルートの講座を利用して令和6年度通関士試験に合格したユーザーに勉強時間に関するアンケートにを実施したところ、回答は以下となりました。
通関士試験の平均勉強時間
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/717_3_bf0045542ec96b30ec5c06c632e9130d.jpg ]
通関士試験合格者の学習期間
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/717_4_22111a187759c910a3d3fc15efe87f6f.jpg ]
■通関士試験の合格者の勉強時間は平日は2時間以上、休日は4時間以上が多い
今回のアンケート結果から、アガルートの講座を利用して令和6年度通関士試験に合格したユーザーの勉強時間は、平日は2時間以上が61.2％、休日は4時間以上が50.0％を占めることがわかりました。
勉強時間で最も多かった回答は、平日が2時間の33.3%、休日は5時間以上の33.3％でした。
また、アガルートの講座を利用して通関士試験合格者の学習期間は6か月以内が56.0％を占めました。
アンケート結果の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.agaroot.jp/tsukanshi/column/study-hours/
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【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」