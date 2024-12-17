【YUGEN Gallery FUKUOKA】空前絶後の墨絵アーティスト、西元祐貴の個展を2月に開催。

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では2025年2月13日（木）より、西元祐貴の個展を開催致します。

龍や虎、武士、現代のアスリートをモチーフに、これまで墨絵ではなし得なかった躍動感と張り詰めた空気感を表現することに成功したアーティスト、西元祐貴。陶芸と墨絵を融合した「陶墨画」なる新ジャンルを生み出し、墨絵表現の可能性を切り拓き続けています。

墨絵という性質上、直筆原画の国内販売は一切行っていないため作品の希少性が高く、かつ圧巻のライブペインティングが話題を呼び、〈フェラーリ〉や5,000万人のユーザー数を誇るカードゲーム《マジック：ザ・ギャザリング》といったグローバルブランドからのラブコールは引きも切りません。

まさに世界基準のバリューをもつに至っている西元は、現在主に福岡を拠点に制作活動を行っており、福岡空港の国内線ターミナルビルの壁画（2018年）や世界水泳選手権福岡大会（2023年）の会場装飾の一部、そして福岡博多祇園山笠のアートワークを手がけ、福岡に根付いたアーティストであります。

YUGEN Gallery FUKUOKAには2024年9月に開催されたART FAIR ASIA FUKUOKA 2024」（AFAF2024）との連動企画以来の登場となります。2025年、新たな表現へと始動する西元祐貴の展覧会にぜひ、ご期待ください。

詳細は下記ページをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/yukinishimoto(https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/yukinishimoto_fukuoka)_fukuoka(https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/yukinishimoto_fukuoka)

過去作品紹介

※個展展示作品とは異なります。個展にて展示される作品の詳細は今後配信されるプレスリリースをご覧ください。

【開催概要】

■タイトル：未定

■期間：2025年2月13日（木）～3月6日（木）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

アーティストプロフィール

西元祐貴／Yuki Nishimoto

1988年生まれ。鹿児島県出身。ジェニエット合同会社所属。2012年、アメリカ・フロリダで開催され、63ヵ国5300点の作品が参加した「EMBRACING OUR DIFFERENCES」にてワールドベスト作品賞受賞。海外でのライブペイントは香港「OMEGA presents Ambassador Ball 2014 "SustainingTime"」（2014年）、中国「法華牡丹節 開幕式」（2016年※上海政府による招待で日本人初）、アートバーゼル香港（2023年）など。2018年福岡空港国内線ターミナルビル壁画制作。2019年広告賞「2019 Clio Entertainment」三部門受賞。2020年アパレルブランド「チャンピオン」と柔道家・大野将平のコラボTシャツデザイン。2021年防衛省「防衛白書」表紙、第72回 NHK紅白歌合戦において石川さゆり「津軽海峡・冬景色」の背景映像、東宝とユニバーサルミュージックのコラボレーション企画「ゴジラ・レコード・プロジェクト」に作品採用。2022年テレビ朝日「タモリステーション～二刀流 大谷翔平の軌跡～」に墨絵が採用。2023年NHK BSプレミアム「美の壺」出演、第95回金鷲旗高校柔道大会／第94回玉竜旗高校剣道大会のメインビジュアルに作品が起用される。現在は福岡と福井、２拠点で制作活動を行っている。

展覧会

2018年 福岡・福岡アジア美術館 個展「龍のキセキ」

東京・Artglorieux GALLERY OF TOKYO「西元祐貴 陶墨画展」

2020年 陶墨画個展「破壊と創造」

2021年 京都・哲学の道 陶墨画個展「Earth-創生の刻」

2022年 高知・高知県立美術館 個展「墨ノ祭 躍動する墨絵たち」

東京・YUGEN Gallery 個展「飛墨」

2023年 福岡・博多大丸 個展「博多大丸創業70周年記念 始源双龍」

2024年 福岡・YUGEN Gallery FUKUOKA グループ展「YUGEN Gallery FUKUOKA アートフェア. 連動企画展」

福井・ART SITE 25 個展「雲外蒼龍」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048





