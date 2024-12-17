第２０回飯綱町元旦ジョギング大会の開催

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飯綱町


１　日　時　　令和７年１月１日（水曜日）


　　　　　　　・受　　付　午前９時30分から


　　　　　　　・開 会 式　午前10時00分から


　　　　　　　・スタート　午前10時30分


　　　　　　　・ゴール後、解散


２　会　場　　北信五岳道路　農産物直売所さんちゃん前


３　内　容　　4.4kmのランニング、2.0kmのランニングまたはウォーキングから


　　　　　　　お好きなコースをお選びいただけます。


４　参加費　　無料


５　対象者　　年齢、町内外を問わずどなたでもご参加いただけます。


６　その他　　豚汁等の振る舞いを予定しております。


※大会当日、撮影した画像は広報・館報及びホームページ等に掲載させて頂く場合が


あります。あらかじめご了承ください。


※悪天候により、中止になる場合があります。


https://prtimes.jp/a/?f=d76519-196-9e4e9979a5c22fd864b9563219734300.pdf

【問い合わせ】


飯綱町公民館


公民館長 沖　　担当 黒柳


三水Ｂ＆Ｇ海洋センター


電話：026-253-8951（直通）


FAX：026-253-8951


E-mail:gakushu@town.iizuna.nagano.jp