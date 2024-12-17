第２０回飯綱町元旦ジョギング大会の開催
飯綱町
https://prtimes.jp/a/?f=d76519-196-9e4e9979a5c22fd864b9563219734300.pdf
１ 日 時 令和７年１月１日（水曜日）
・受 付 午前９時30分から
・開 会 式 午前10時00分から
・スタート 午前10時30分
・ゴール後、解散
２ 会 場 北信五岳道路 農産物直売所さんちゃん前
３ 内 容 4.4kmのランニング、2.0kmのランニングまたはウォーキングから
お好きなコースをお選びいただけます。
４ 参加費 無料
５ 対象者 年齢、町内外を問わずどなたでもご参加いただけます。
６ その他 豚汁等の振る舞いを予定しております。
※大会当日、撮影した画像は広報・館報及びホームページ等に掲載させて頂く場合が
あります。あらかじめご了承ください。
※悪天候により、中止になる場合があります。
https://prtimes.jp/a/?f=d76519-196-9e4e9979a5c22fd864b9563219734300.pdf
【問い合わせ】
飯綱町公民館
公民館長 沖 担当 黒柳
三水Ｂ＆Ｇ海洋センター
電話：026-253-8951（直通）
FAX：026-253-8951
E-mail:gakushu@town.iizuna.nagano.jp