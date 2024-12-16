通販生活が「通販生活のお年玉付き！開運福袋2025」をメルマガ会員＆LINEのお友だち限定で抽選販売！
カタログ雑誌『通販生活』の発行や、通販生活ウェブサイト（以下「ウェブ通販生活」）を運営する株式会社カタログハウス(本社：東京都渋谷区、取締役社長：平野裕二)は、2024年12月14日（土）より、メルマガ会員と公式LINEアカウントのお友だち登録者限定で「通販生活のお年玉付き！開運福袋2025」（以下、「開運福袋」）の抽選販売を行ないます。
メルマガ会員登録はこちら：
https://www.cataloghouse.co.jp/company/mailmaga/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121601(https://www.cataloghouse.co.jp/company/mailmaga/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121601)
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【「開運福袋」概要】
お申込み期限： 2025年12月28日（土）23:59まで
当選通知：1月7日（火）にメールまたはLINEでお知らせいたします。
商品：以下の2種類を合計1,800個販売いたします（価格はすべて税込）。
１.通販生活の福袋（限定800個）：合計15,376円相当の商品5点を11,000円（送料660円別）で販売いたします。
２.スロワージュのコスメ福袋（限定1,000個）：合計22,892円相当の商品5点を12,500円（送料660円別）で販売いたします。
さらに、どちらの福袋にもおまけとして、乾燥したのどをしっとり潤す携帯吸入器『のどミスト』をお付けします。
また、福袋の特典「ポイントおみくじ」として、ウェブ通販生活でのお買い物にお使いいただける「ネットポイント」500～3,000ポイントをもれなく進呈します。
福袋にはおまけとして携帯吸入器『のどミスト』をお付けします。
福袋の抽選お申込みには、通販生活のメルマガ会員登録か、公式LINEアカウントのお友だち登録が必要です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
メルマガ会員登録：
https://www.cataloghouse.co.jp/company/mailmaga/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121602(https://www.cataloghouse.co.jp/company/mailmaga/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121602)
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【会社概要】
社名：株式会社カタログハウス
所在地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目12番地2号
代表：取締役社長 平野裕二
設立：1976年11月6日
資本金：100,000,000円
事業内容：通信販売、単行本の出版
URL：http://www.cataloghouse.co.jp