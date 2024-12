「モンスターハンター」の世界へようこそ！　俳優のデイジー・リドリー氏がお届けするスペシャル映像を公開！

株式会社カプコン

新米ハンターからベテランハンターまで必見!

『モンスターハンターワイルズ』発売に向けて、皆さんを「モンスターハンター」の世界に誘うスペシャル映像を初公開。『スター・ウォーズ』シリーズでおなじみのハリウッド俳優「デイジー・リドリー」氏がナレーションを担当し、「モンスターハンター」シリーズの世界観をお届けいたします。

デイジー・リドリー(Daisy Ridley)

『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(15)、『オリエント急行殺人事件』(17)、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(17)、『ピーターラビット』(18/声の出演)、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(19)、『オフィーリア 奪われた王国』(19)、『カオス・ウォーキング』(21)、『ヤング・ウーマン・アンド・シー』(24)などに出演。

Welcome to Monster Hunter - Presented by Daisy Ridley

https://www.youtube.com/watch?v=atMRUftwbSc

第1作目の『モンスターハンター』発売から、今年2024年3月に20周年を迎えました。そして来年2025年2月28日(金)にはシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の発売が控えています。

初めて「モンスターハンター」を知る方も、シリーズファンの方も、『モンスターハンターワイルズ』での新たな狩猟に向けて皆さんを「モンスターハンター」の世界へと誘うスペシャル映像をぜひご覧ください。

※本映像では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。

「モンスターハンター」シリーズに関する様々な情報や企画、オリジナルコンテンツを展開中!

【新番組情報】

「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念したラジオ番組が12月18日(水)、12月25日(水)の夕方6時に配信決定!

2024年3月に20周年を迎えた「モンスターハンター」シリーズ。それを記念した新ラジオ番組、狩りトークバラエティ「モンハンラジオ ハンマーでいかせてもらいます」がYouTube&YouTube Podcast、YouTube MUSIC(すべてカプコンチャンネル)、さらにインターネットラジオ「音泉」での配信が決定! ラジオなのに12月の放送は動画での視聴もできちゃいます! 日程は第一回が12月18日(水)の夕方6時から、そして第二回は12月25日(水)夕方6時から配信!

★配信チャンネル予定

・配信:https://www.youtube.com/playlist?list=PLG9Vclgo7ASLlQFzCAaw1k1RQ8qv1w_kb

・音泉:https://www.onsen.ag/program/monhammer

※YouTube Podcast及びYouTube MUSICのURLは後日SNS等でお知らせします

出演者は「モンスターハンター」シリーズにゆかりのある、アメリカザリガニの平井善之さん、ザ・たっちのおふたり、そしてカプコンから「モンスターハンター」シリーズプロデューサーの辻本良三が出演。

「モンスターハンター」シリーズの思い出を振り返ったり、ユーザーさんから頂いた「モンスターハンター」シリーズの思い出などを紹介したりするトークバラエティラジオ番組です。4人のトークはたま~に脱線もするかも?! ・・・お聴き逃しなく!

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本放送は録音放送となります。

※本放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。

ほかにも20周年を記念した特別なイベントやアイテムは下記のサイトをチェック!

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念特設サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/

「モンスターハンター」シリーズ公式サイト

https://www.monsterhunter.com/ja/

「モンスターハンター」シリーズについて

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、シリーズ累計販売本数1億300万本(2024年6月30日時点)を突破しました。2024年3月に20周年を迎え、今や世界中から注目を集めるコンテンツに成長しています。

シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』は、2025年2月28日(金)に世界同日発売!

予約受付中!

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

