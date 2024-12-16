『Sliet(スリエット)』シリーズより、インテリアに馴染むコルク仕様のほぐしスティックが新発売
株式会社アルファックス
【商品名】Sliet スティック
【商品重量】218g
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1173-712350
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%81%BB%E3%81%90%E3%81%97-37%C3%975%C3%975cm/dp/B0DNS7HVBV/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=29FUTO6XSLBE9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ymeo1zHzK1X2M0goDUUfotwgZy4NTK9hDXTT0i01TxtdniJOeD04e3zkpIdAXwiFYF5rbU4Pfa-LkkCypILdAK9sfFNjN6z9mTwBnZPYnp7NqXhpUz8A1ooAaj9LatKw3NSY7IL1B-O-km0aFty1ltQ7QOJtt8taK4sJdd9GIzEcq3AicxYfVynTPU4oFM_1.0cMgBCvo7mtcSDM4tRDtP7JBnz3KlNVdGMR5orZRkzg&dib_tag=se&keywords=%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88&qid=1734309219&sprefix=%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%2Caps%2C279&sr=8-6
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、「Sliet スティック」の発売を開始致しました。
累計販売数50万個の体幹を整えるスリッパ『Sliet(スリエット)』シリーズから展開しているフィットネスアイテムより、ほぐしスティックが新登場。
シリーズに一貫しているコルク調のデザインで、「インテリアに馴染むフィットネスアイテム」をテーマにした商品となります。
デザインはインテリアになじむコルク調のほぐしスティック。
ながらで出来ちゃう簡単ボディケア。
ほどよい弾力で、気になるあちこち全身をマッサージローラーでケアします。
使い方色々、気になる部分に当てて転がすだけ。二の腕、首、腰、太もも、脇腹、足裏などの筋膜リリースに。
個別に稼働する突起ローラーがスムーズに回転。持ち手の負担を軽減します。グリップは滑りにくく握りやすい仕様。
【商品名】Sliet スティック
【販売価格】本体価格：2,970円(税込)
【商品サイズ】幅37・奥行5・高さ5(cm)
【商品重量】218g
【材質】[芯地]ポリアセタール[ローラー部]熱可塑性エラストマー[ハンドル部]熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1173-712350
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%81%BB%E3%81%90%E3%81%97-37%C3%975%C3%975cm/dp/B0DNS7HVBV/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=29FUTO6XSLBE9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ymeo1zHzK1X2M0goDUUfotwgZy4NTK9hDXTT0i01TxtdniJOeD04e3zkpIdAXwiFYF5rbU4Pfa-LkkCypILdAK9sfFNjN6z9mTwBnZPYnp7NqXhpUz8A1ooAaj9LatKw3NSY7IL1B-O-km0aFty1ltQ7QOJtt8taK4sJdd9GIzEcq3AicxYfVynTPU4oFM_1.0cMgBCvo7mtcSDM4tRDtP7JBnz3KlNVdGMR5orZRkzg&dib_tag=se&keywords=%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88&qid=1734309219&sprefix=%E7%AD%8B%E8%86%9C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC+%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%2Caps%2C279&sr=8-6
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation