MY FIRST STORYが映画「BLUE FIGHT～蒼き若者たちのブレイキングダウン～」主題歌となる『BREAK IT DOWN』のOfficial Music Videoを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xslLwiTTQlg ]

MY FIRST STORYが、本日12月16日19時に公式YouTubeチャンネル「MY FIRST STORY Official YouTube Channel」にて、『BREAK IT DOWN』のミュージックビデオを公開した。

『BREAK IT DOWN』は、2024年11月にシングルリリースされ、映画「BLUE FIGHT~蒼き若者たちのブレイキングダウン~」の主題歌として書き下ろされた。

今作はCGを駆使した壮大なスケールのミュージックビデオとなっており、重厚で壮大なロックサウンドのなかで、主人公の挑戦と決意を描いた。

ぜひ、2025年1月31日公開の全国ロードショーも楽しみにしてほしい。

・リリース情報

タイトル :BREAK IT DOWN

アーティスト:MY FIRST STORY

配信開始日:2024年11月11日(月)

配信サービス:https://zula.lnk.to/kqjX0jZL

【収録曲】

M-1. BREAK IT DOWN

(作詞:Hiro,nana hatori/作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)

M-2. 鴉

(作詞作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)

・アーティスト情報

Kid'z(Dr.) / Hiro(Vo.) / Nob(Ba.) / Teru(Gu.) (L→R)

2011年夏、東京渋谷で結成。

2012年4月に1stフルアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、確かな楽曲、ライブパフォーマンスが話題を呼び、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、着実に実力を付けた。その後も、精力的にライブを行っており、2021年3月「STORYTELLER TOUR 2021」を開催。FINAL公演はMY FIRST STORYが結成された渋谷で、初の都内ホール公演(LINE CUBE SHIBUYA)が行われた。7月に「MY FISRT STORY TOUR 2021」、11月に「We promise, 4 you once again Tour 2021」を行い、さらにTOUR FINALとして2022年2月には5年ぶりとなる日本武道館公演を開催した。

デビュー10周年を迎えた2022年、「MY FIRST STORY TOUR 2022」で全国22公演を回り、2023年は47都道府県ツアーと12ヶ月連続配信リリースを遂行。

11月には東京ドームでONE OK ROCKと初共演した一夜限りのツーマンライブを行い、今度はワンマンライブで戻って来る事を宣言した。

絶えず進化を遂げる孤高のロックバンド

MY FIRST STORYの躍進を見逃すわけにはいかないだろう。

MY FIRST STORY Official Website

https://myfirststory.net

Streaming

https://lnk.to/myfirststory_

X

https://twitter.com/MyFirstStory_of

Instagram

https://www.instagram.com/myfirststoryofficial/

YouTube

https://www.youtube.com/c/MYFIRSTSTORYOfficialYouTubeChannel