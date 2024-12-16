通販生活ウェブサイトを「雪女」がジャック！発熱肌着フジヒートシリーズがメインの特別仕様ページを公開！
カタログ雑誌『通販生活』の発行や、通販生活ウェブサイト（以下「ウェブサイト」）を運営する株式会社カタログハウス(本社：東京都渋谷区、取締役社長：平野裕二)は、2024年12月16日（月）より、小社オリジナルの吸湿発熱肌着「フジヒート」シリーズのCMキャラクター「雪女」をメインにした特別仕様のウェブサイトを公開しています。
ウェブサイトはこちら：
https://www.cataloghouse.co.jp/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121601(https://www.cataloghouse.co.jp/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121601)
【概要】
日時：2024年12月16日（月）から
内容：トップページのすべての画像が、バリエーションに富んだ「雪女バージョン」に変更されます。
また、12月4日（水）にスタートしたばかりの新企画「山登り猫みね子さんの山めぐりすごろく」に、雪女をモチーフにした限定アイテムが登場します。すごろくは1日1回挑戦でき、ゴールまで早く到達できた人には、ウェブサイトでのお買い物にご利用いただけるネットポイントを贈呈します。
詳しくは、下記からウェブサイトをごらんください。
https://www.cataloghouse.co.jp/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121602(https://www.cataloghouse.co.jp/?cid=NA4A430&utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2024121602)
【会社概要】
社名：株式会社カタログハウス
所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目12番地2号
代表：取締役社長 平野裕二
設立：1976年11月6日
資本金：100,000,000円
事業内容：通信販売、単行本の出版
URL：http://www.cataloghouse.co.jp