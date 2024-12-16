[¥ì¥Ýー¥È]2024Ç¯ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹ð½Ð¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¡¢ÅêÆþ³Û¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¼ç¤Ê½Ð¹ÆÀè¡¢ÅêÆþ³Û¤¬Â¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö²¦¤ÈYostar¤Î¹¹ð½Ð¹ÆÀèÁªÄêÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://sensortower.com/ja/state-of-digital-advertising-in-japan-2024-report-jp?utm_source=PRTimes
Ãí¡§¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Facebook¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî12¥õ·î´Ö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñ¤Ï42²¯¥É¥ë
2023Ç¯11·î¤«¤é2024Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î12¥õ·î´Ö¤Ë¹¹ð¼ç¤¬Facebook¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Î³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë½Ð¹Æ¤·¤¿ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñÁí³Û¤Ï42²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤Î¹ç·×¤Ï9,860²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¤Î¹¹ðÈñ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢µá¿Í¡¦¿Íºà°éÀ®¾ðÊó¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¹¹ðÈñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢Rakuten¤ª¤è¤ÓAmazon¤¬ºÇ¤â¹¹ð½Ð¹ÆÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î¼ç¤Ê½Ð¹ÆÀè
Åý·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤¦¤Á¡¢Instagram¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤ÎÅêÆþÈñ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯1·î¤«¤é10·î¤ËInstagram¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¹Æ¤µ¤ì¤¿¹¹ðÈñ¤Ï¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ22²¯¥É¥ë¤Ç¡¢Facebook¤Î3ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Î·Ð²á¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñ¤Ï¡¢Á°·î¤«¤é14¡óÁý²Ã¤·¤Æ4²¯¥É¥ë¤ËÇ÷¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ±·î¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤â6¡óÁý²Ã¤·¤Æ900²¯²ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾®Çä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢µá¿Í¡¦¿Íºà°éÀ®¾ðÊó¤¬Â¿¤¤
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÈñ¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¾®Çä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢µá¿Í¡¦¿Íºà°éÀ®¾ðÊó¤Ç¤¹¡£²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅêÆþÈñ¤Ï¡¢¾®Çä¤¬9.2²¯¥É¥ë¡Ê¥·¥§¥¢22¡ó¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬7.1²¯¥É¥ë¡ÊÆ±17¡ó¡Ë¡¢µá¿Í¡¦¿Íºà°éÀ®¾ðÊó¤¬4.5²¯¥É¥ë¡ÊÆ±11¡ó¡Ë¤Ç¡¢ÆüÍÑ¾ÃÈñºâ¡¢¥²ー¥à¡¢·ò¹¯¡¦ÊÝ·ò¤Î³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Çä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¡¦³ä°ú·ô¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î³Æ¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èµ¤¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¢²»³Ú¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î³Æ¥µ¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rakuten¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢Amazon¡¢NTT¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥Ã¥×3
Rakuten¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎNTT¡¢µá¿Í¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤Î4¤Ä¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ÎRakuten¤Ï¡¢²áµî12¥õ·î´Ö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤¬340²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Amazon¡¢Samsung¡¢SHEIN¡¢Temu¡¢Disney¡¢Adobe¤Î6¤Ä¤Î³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ÆüÍÑ¾ÃÈñºâ¥Ö¥é¥ó¥É
1887Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²Ö²¦¤Ï¡¢¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¸ー¥ó¡õ¥ê¥Ó¥ó¥°¥±¥¢¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¡×¡Ö²½¾ÑÉÊ¡×¡Ö¥±¥ß¥«¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢²áµî12¥õ·î´Ö¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÍÑ¾ÃÈñºâ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÅêÆþÈñ¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Biore¡¢Kate¡¢Curel¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¹¹ð½Ð¹ÆÀè¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤Î58¡ó¤¬Instagram¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏFacebook¤ò¼ç¤Ê½Ð¹ÆÀè¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î55¡ó¤òFacebook¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Yostar¤Î¼ç¤Ê¹¹ð½Ð¹ÆÀè¤ÏX
¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ÎYostar¤Ï¡¢2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ù¡Ø¿ýº² -¤¸¤ã¤ó¤¿¤Þ-¡Ù¤Ê¤É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë2D¥¢¥Ë¥á¥²ー¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤ÎIAP¼ý±×¤Ï14.5²¯¥É¥ë¡ÊYostar¤«¤é¤Î¼ý±×¤Î¤ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏYostar¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Áí¼ý±×¤Î59¡ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥²ー¥à¹¹ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏInstagram¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¹ðÈñ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Yostar¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ç¤ËX¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Ø¹¹ð½Ð¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¡¢Facebook¡¢X¡¢TikTok¤Î³Æ¹¹ð¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢X¤Ç¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³ä¹ç¤¬95¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://sensortower.com/ja/state-of-digital-advertising-in-japan-2024-report-jp?utm_source=PRTimes
¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
https://sensortower.com/ja/blog/state-of-digital-advertising-in-japan-2024-JP
Sensor Tower¤Î¾Ò²ð
2013Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Sensor Tower¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡¿¥²ー¥à¤Î¥Çー¥¿¤äÊ¬ÀÏ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡¢Unity¡¢Tencent¡¢HBO¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë¶È¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»Ô¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÇÄ°®¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥È¥¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¹¹ðÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹¹ð¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÀè¿Ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sensor Tower¤Ï¡¢Pocket Gamer Mobile Games Awards 2022¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Best Analytics / Data Tool¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï2023Ç¯²Æ¤è¤êÅìµþ¡¦ÆüÊëÎ¤¤Ë°ÜÅ¾¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤âµÞÁýÃæ¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁý°÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
Sensor Tower¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊÆüËÜ¡Ë
¾¾ÈøÂ¢¿Í
Sensor Tower¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡§
https://sensortower.com/ja
¥Ö¥í¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤ÏSensor Tower Japan X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤Ç¡§
https://x.com/SensorTower_JP