AMGÂ´¶ÈÀ¸¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø°¤Î½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ä¤Ï»à¤ËÌá¤ê¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦¡Ù¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡×¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
(C)µ´¥öºé¤¢¤Á¤¿¤ó/ó¬ÒË²ú/¥Óー¥°¥êー 2024
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢Áí¹ç³Ø±¡¡ÊAMG¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë®²èÀ©ºî¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢¾®Àâ¡¦Ì¡²è¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢ÆâÉô¤Ë¥×¥í¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî´Ä¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ö»º³Ø¶¦Æ±¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤Ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¾ï¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥°¥êー¤ÈAMG½ÐÈÇ¤Î»º³Ø¶¦Æ±»ö¶È¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âAMG¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤È»º³Ø¶¦Æ±»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°¤Î½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ä¤Ï»à¤ËÌá¤ê¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦¡Û
(C)µ´¥öºé¤¢¤Á¤¿¤ó/ó¬ÒË²ú/¥Óー¥°¥êー 2024
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
ºîÉÊÌ¾¡Ø°¤Î½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ä¤Ï»à¤ËÌá¤ê¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦¡Ù
¸¶ºî¡§µ´¥öºé¤¢¤Á¤¿¤ó
ºî²è¡§ó¬ÒË²ú
ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯12·î15Æü(Æü)
¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
ºîÉÊURL¡§https://comic.k-manga.jp/title/200863/pv
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡Ö¤¿¤È¤¨¤³¤Î¿È¤¬±åÎî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÉü½²¤·¤Æ¤ß¤»¤ë――¡×¿·¤¿¤Ê²¦¤ÎÂ×´§¤ò½Ë¤¦²Ö²Ð¤Î²»¤¬¾ëÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢½÷²¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥í¥Ë¥«¤ÏÇö°Å¤¤Ï´¤Ëº¿¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þµà¤Á¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿¼ÎÐ¿§¤ÎÎÏ¶¯¤¤Æ·¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µö¤µ¤Ê¤¤¡Ä¹ñ¤òÃ¥¤Ã¤¿½ÇÉã¤â¡¢Îø¿´¤òÏ®¤ó¤Àº§Ìó¼Ô¤â¡¢»ä¤òæ«¤Ë¤Ï¤á¤¿½¾Ëå¤â¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿½÷²¦¥Ù¥í¥Ë¥«¤Ï¸Ê¤ÎÂ×´§¼°¤ÎÆü¤ËÁÌ¤ë――¡£ 2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤ä¤êÊÖ¤¹¡¢¡È°¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷¤ÎµÕ½±¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡Ú¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ï¡©¡Û
¡Ø¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡Ù¤Ï¡¢¤ªÆÀ´¶No.£±¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËèÆüºÇÂç50¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¿Íµ¤ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÎÉºî¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤·ÆÉ¤ß¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È10,000ºý°Ê¾å¡£
2006Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Ã±¹ÔËÜ´¹»»¤ÇÎß·×21²¯ºý¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥°¥êー³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥°¥êー¤Ï¤ªÆÀ´¶No.1¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡Ù¡Êhttps://comic.k-manga.jp¡Ë¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò·Ò¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤äÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.beaglee.com/
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ
URL¡§https://comic.k-manga.jp
- ¼ã¤¤ºÍÇ½¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°AMG½ÐÈÇ
AMG½ÐÈÇ¤Ï¡¢ºß¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ê¤É¤Î¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢£Á£Í£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¤¿¾¦¶ÈºîÉÊ¡Ê¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¾®Àâ¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢»ùÆ¸½ñ¡¢¥²ー¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊÀ©ºî¤ä¤´¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¡¢¤´ÁêÃÌ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1570689603NKdtlJsk
¡ÚAMG½ÐÈÇ¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-22-13 6£Æ
URL¡§https://www.amgakuin.co.jp/amg-publishing/
- ¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¥×¥í¤ò°éÀ®¤¹¤ëAMG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2Ç¯´Ö¤Ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë‟Â¨ÀïÎÏ¡É¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥×¥í¤Î¼ê¤Ç1994Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ø±¡¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç³«¹»30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
AMG¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ ¡ÖÀ©ºî¸½¾ì¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÏÎ©°ÊÍè¤Î¶µ°éÍýÇ°¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö»º³Ø¶¦Æ±¡¦¸½¾ì¼ÂÁ©¶µ°é¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈÌ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¾¦¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëAMG¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÉô¤Ç¶È³¦·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤ë¤³¤È¡£Ë®²èÀ©ºî¡¢³°¹ñ±Ç²è¤Î¿áÂØ¤¨¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¢¾®Àâ¡¦Ì¡²è¤Î½ÐÈÇ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¢ã¥×¥í¢ä¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Î¡Ú¼ÂÎÏ¡Û¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢½¢¿¦¤ä¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³Ø±¡³µÍ×¡ä
³Ø¹»Ì¾¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢Áí¹ç³Ø±¡
½êºßÃÏ¡§¡ãËÜ´Û¡ä¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì2-29-8
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹ µÈÅÄ ¾°¹ä¡¿³Ø±¡Ä¹ ±Ê¿¹ Íµ⼆
ÁÏÎ©¡§1994Ç¯³Ø²Ê ¡§¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³Ø²Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à3DCG³Ø²Ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢À¼Í¥³Ø²Ê
»ÐËå¹»¡§Âçºå¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÌç³Ø¹»¡ÊÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç3-12-19¡Ë
URL¡¡¡§¡ãÅìµþ¹»¡ä https://www.amgakuin.co.jp/
¡¡ ¡¡ ¡ãÂçºå¹»¡ä https://www.amg.ac.jp/
¢§AMG¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amgakuin.co.jp/ssl/shiryou/