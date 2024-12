DataLabs¡¢¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë·úÀß¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹Åù¤òÅ¸³«¤¹¤ëDTX¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¡£ASEAN·úÀß»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶È¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç¡£

DataLabs株式会社

独自の全自動3次元モデル化(Scan to BIM)技術を活用したプロダクトを展開するDataLabs株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田尻 大介、以下DataLabs)は、アジアの建設業向けに専門機器やソリューションの販売および導入支援を行うDTX Co. Ltd.(本社:タイ、代表者:Saratchai Ongprasert、以下「DTX」)と提携し、ASEAN地域の建設業者に向けて3次元配筋検査システム「Modely(モデリー)」の提供を開始します。

<1. 今後の展望>

タイ国内での「Modely」の展開

タイ政府は、デジタル技術やイノベーションを活用し、産業の高度化を目指す経済改革計画「Thailand 4.0」を推進しており、この取り組みは建設業界にも波及しています。特に、東部経済回廊 (EEC) では多くのインフラ整備投資が行われ、高速鉄道や高速道路、空港拡張や工業団地など、大規模な建設プロジェクトが進行中です。

ConsTrack360の調査によると、タイの建設業界は2024年に5.1%成長し、4,900億バーツ(参考:約2.1兆円、1バーツ=約4.3円)規模に達するとも予想されています。

また、BIM(Building Information Modeling)の利活用も進んでおり、3次元データをベースにした「設計~施工~維持管理が循環するデジタルアセットマネジメント構想」がチュラロンコン大学を始め、タイ政府や民間企業によってプロジェクト化されています。





「Modely」は、国土交通省主催令和5年度インフラDX大賞においてスタートアップ奨励賞も受賞し、導入企業は160社を突破するなど、その革新性と実績が高く評価されているサービスです。DTXとの業務提携によりタイ運輸省(Department of Highways)やチュラロンコン大学など、主要なステークホルダーと連携し、現地でのModelyを活用したパイロットプロジェクトもすでに計画されています。配筋検査における遠隔検査システムとしての標準化を進め、タイ国内のみならず、ASEAN地域への拡大を目指していきます。



<2. DTXについて>

DTXは、DITTO(株式会社ディットソー(タイ))とTEAMグループ(株式会社チームコンサルティングエンジニアリングアンドマネジメント)の協力により設立されました。DITTOは情報技術とデジタルシステムへのデータ統合に10年以上の経験を持ち、TEAMグループは40年以上にわたりエンジニアリングおよび建設コンサルティングに精通しています。DTXは両社の知識と専門性を融合し、デジタルツインやBIM技術を活用した新しいビジネスサービスを提供し、企業の資源管理を効率化するデジタル化された業務の新しい次元を創造します。



DTX is the result of a collaboration between two companies: DITTO (Thailand) Public Company Limited, specializing in information technology and digital data integration with over 10 years of experience, and TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited, which has over 40 years of expertise in engineering design and construction consulting. By combining the knowledge, expertise, and experience of both companies, DTX offers innovative business services through technologies like Digital Twin and BIM, creating a new dimension of digital operations aimed at enhancing the efficiency and management of organizational assets in the digital era.

<3.DTX社 Saratchai氏からコメント>

Modelyは建設業界を真に革新する可能性を秘めたイノベーティブなプロダクトであり、先進的な全自動3次元モデル化技術によって建設業の複雑な業務プロセスを効率化し、必要な業務時間を削減することができます。このプロダクトは、精度の高い解析力と包括的なデータ管理システムによって、厳しい時間的制約が課される建設業の業務効率化のニーズに応えることができます。

Modelyについて、もう一つの重要な特徴は、建設プロセス全体において透明性を創出できる点です。Modelyを導入することで、プロジェクトマネージャー、エンジニア、デザイナー、現場作業員を含むすべての関係者が情報にアクセスし、プロジェクトの状況を正確かつ迅速に把握することが可能になります。透明性が確保されることで、作業プロセスへの信頼を高められるだけでなく、プロジェクトの遂行を阻害する様々なリスクの発生を抑えることができます。

さらに、Modelyはデジタルツインの開発を促進するための必要不可欠なツールとなります。デジタルツインは、デジタル時代において重要な役割を果たす現代的なアプローチであり、建造物の構造やその他の情報をアズビルト状態でモデル化しデジタルデータとして保管することで、将来発生する保守管理業務を効率化させることが可能となります。

DataLabsは、デジタル技術とAIを活用して建設業界の未来を切り拓きます。そのプロダクトは、変化する市場のニーズに応え、効率性、透明性、持続可能性に同時に焦点を当て、新しい時代のスタンダードを確立することが期待されます。



Modely is an innovation with the potential to truly revolutionize the construction industry by leveraging advanced technology to reduce the time required for complex construction processes. This product addresses the industry’s needs in facing time constraints by integrating precise operations and comprehensive data management systems, along with artificial intelligence (AI).

Another significant highlight of Modely is its ability to create transparency in all construction processes. This technology enables all stakeholders-including project managers, engineers, designers, and field workers-to access information and monitor project status accurately and promptly. This transparency not only enhances confidence in the work processes but also reduces the risk of errors that may occur during project execution.

Additionally, Modely serves as a crucial tool in promoting the development of digital twins, a modern approach that plays an essential role in the digital age. By modeling the structure and project data in a digital as-built condition, it facilitates future maintenance activities.

The innovative product by DataLabs is yet another example of utilizing digital technology and AI to drive the construction industry into the future. It helps meet the evolving market demands and establishes new standards that focus simultaneously on efficiency, transparency, and sustainability.

<4.DataLabs代表 田尻のコメント>

DTXのサラチャイ氏とは日本の大手建設コンサル会社からご紹介いただき、それ以来Modelyの現地デモや政府機関への説明等で連携を密にしてきました。土木工学の知識を有しながら、様々な技術に直接触れ、良い製品のみを代理販売をされてきた経験も豊富であるサラチャイさんが率いるDTXとこうした形で提携出来ることをとても嬉しく、そして心強く思っております。今後も各ステークホルダーに対して連携しながらModelyやDataLabsの技術を訴求し、タイ政府のインフラ整備計画に貢献できるよう、この提携を発展させていきたいと強く思っております。



We were introduced to Mr. Sarachai of DTX through a major Japanese construction consultancy firm, and since then, we have closely collaborated on local demonstrations of Modely as well as presentations to government agencies. Mr. Sarachai, who leads DTX, possesses not only extensive expertise in civil engineering but also a wealth of experience in directly engaging with advanced technologies and serving as a distributor for only the finest products. We are truly delighted and confident to have the opportunity to partner with DTX.

Moving forward, we are committed to deepening this collaboration to leverage both parties' capabilities, promote Modely to all stakeholders, and contribute to Thailand’s infrastructure development plans.

<5. DataLabsについて>

DataLabs株式会社は、「3次元データで建設業を変革する」をミッションに掲げ、あらゆる建設業務を効率化するクラウドシステムの提供を行うスタートアップ企業です。3次元配筋検査システム「Modely」や「Hatsuly」を開発・提供。

<5-1. DataLabs株式会社 会社概要>

社名:DataLabs株式会社

所在地:東京都中央区日本橋小舟町8-6

設立 :2020年7月

代表:代表取締役 田尻 大介

URL:https://datalabs.jp/

