¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô25Ëü¸Ä¢¨1 ÆÍÇË¤ÎÏÃÂê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ø¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡Ù¤¬çõ¥×¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡ª¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤«¤é¡Ø¤È¤³¤È¤óçõ¥×¥ê¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿·È¯Çä¡ª～¿Íµ¤´ë²è ¡È¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¡É ¤â¼Â»Ü～
Á´¹ñ¤Ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Ì¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ CEO¡§»ÍÊýÅÄ Ë¡¢°Ê²¼¡§¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô25Ëü¸Ä¢¨£± ÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡×¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ø¤¤¤Á¤´¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Èçõ¤Å¤¯¤·¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¤È¤³¤È¤óçõ¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è ¡È¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¡É ¤ò2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～1·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡È¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¥Öー¥à¡É¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½Ü¤Î¡Èçõ¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥ÄÁ´3ÉÊ¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô25Ëü¸Ä¢¨£±ÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡×¤¬çõ¥×¥ê¥ó»ÅÍÍ¤ËÊÑ¿È¡ªµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ø¤¤¤Á¤´¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó¡×¤Î¾å¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥àー¥¹¤ò¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ»¤¤¥×¥ê¥ó ¤Ê¤á¤é¤«çõ¡×¤Î¾å¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥§»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ø¤È¤³¤È¤óçõ¥×¥ê¥ó¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÎýÆý¥¯¥êー¥à¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò¤¤¤ì¤Æ´¬¤¤¤¿¡Øçõ¥¹¥Õ¥ì¥íー¥ë¡Ù¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç³Ñ¤Î¤Ê¤¤¿ô»ú¤Î¡Ö8¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¤ò¡È¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¡É¤È¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò´Þ¤à°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡çõ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤·¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤µ¨Àá¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î°ì»®¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
*°ìÉô²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£*¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤¤¤Á¤´¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×Å¹ÊÞ
²Á¡¡¡¡³Ê¡§650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô25Ëü¸Ä¢¨£±ÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ø¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡Ù¤¬¡¢½Ü¤Îçõ¤ò³Ú¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤á¤ëçõ¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£¥¥åー¥È¤Êçõ¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿»Ñ¤ËÊÑ¿È¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó¡×¤Î¾å¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Ð¥Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥àー¥¹¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤Î¥¹¥êー¥Ö¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×ÉÕ¤¡£º£Ç¯¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±¿Àª¤òÀê¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥³¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£¥×¥ê¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä²Ä°¦¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿ÀªÀê¤¤¤â¤Ç¤¤ë£±·î¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥³¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤¯¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤È¤³¤È¤óçõ¥×¥ê¥ó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×Å¹ÊÞ
²Á¡¡¡¡³Ê¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¡Èçõ¤Å¤¯¤·¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Ñ¥Õ¥§»ÅÎ©¤Æ¤Îçõ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ØÇ»¤¤¥×¥ê¥ó ¤Ê¤á¤é¤«çõ¡Ù¤Î¾å¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Êçõ¤ò¾þ¤êÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿´¤âÍÙ¤ë¡¢çõ¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§çõ¥¹¥Õ¥ì¥íー¥ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯£±·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×Å¹ÊÞ
²Á¡¡¡¡³Ê¡§¥Ûー¥ë1,720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ¥Ïー¥Õ920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÎýÆý¥¯¥êー¥à¤È½Ü¤Îçõ¤ò¤¤¤ì¤Æ´¬¤¤¤¿¥íー¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¤¥¹¥Õ¥ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤È¡¢çõ¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÊÅß¸ÂÄê¤Î¾¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÊ¡£¤ª¹¥¤¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¡£
¢¨£±¡§2021Ç¯5·î～2024Ç¯10·îËöÎß·× ¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡ü¡È¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¡É³µÍ×
*°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÀÇ¹þ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*¡Ö¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê ¡È¤Ê¤á¤é¤«¡É 8¾¦ÉÊÀÇ¹þ88±ß°ú¤¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ10¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±. ¡Ø¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈÎÇä
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～1·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¿·½Õ¤Ê¤á¤é¤«¤ÎÆü¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
³µ¡¡Í×¡¡¡§´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù£²¸Ä¤È¡È¤Ê¤á¤é¤«¡É 7¾¦ÉÊ¢¨2¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¥×¥ê¥ó£²¸Ä¤ò¥»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿4¸ÄÆþ¤Î¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤òÀÇ¹þ1,600 ±ß¤Ç¤ªÆÀ¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¡È¤Ê¤á¤é¤«¡É 7¾¦ÉÊ¤Ï£¸£¸±ß°ú¤¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê ¡È¤Ê¤á¤é¤«¡É £¸¾¦ÉÊÀÇ¹þ88±ß°ú¤
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×
³µ¡¡¡¡Í×¡§¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ´Þ¤à²¼µ£¸¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¸ÄÀÇ¹þ88±ß°ú¤¤Ë¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§332±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡£À¸¥¯¥êー¥à¤ÈÍñ¤ÏÍñ²«¤Î¤ß¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ëý¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥×¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¥³¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§332±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¡ÖÃÏÍÜÍñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸Ç¤á¿©´¶¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¹¥¿ー¥É¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥é¥á¥ë¤ÎÁÈ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó
²Á¡¡ ³Ê¡§372±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡È¤¢¤Þ¤ª¤¦¡Éçõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Îçõ¥×¥ê¥ó¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Þ¤ª¤¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡çõ¥½ー¥¹¤ÎÁêÀ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¥Ë¥ã¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§302±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Î¾å¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤Í¤³¤Î¡È¤Ë¤¯¤¤å¤¦¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¤Í¤³¹¥¤¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êý¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ê¤á¤é¤«¥·¥ç¥³¥é¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§372±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¥«¥«¥ª¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¡¢¥×¥ê¥ó¤Î´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¹¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅßµ¨¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ê¤á¤é¤«±§¼£ËõÃã¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§372±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¤Ê¤á¤é¤«¤Ç·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢±§¼£ËõÃã¤Î¥×¥ê¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¤Ë¤â±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ê¤á¤é¤«¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó
²Á¡¡¡¡³Ê¡§372±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§´Å¤¯¹á¤Ð¤·¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥×¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¤Ë¡¢¥Ó¥¿ー¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¯¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¤¬¤ëÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ê¤á¤é¤«¥Õ¥ëー¥Ä¥¼¥êー
²Á¡¡¡¡³Ê¡§372±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*ÄÌ¾ï²Á³Ê460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥¼¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ë¡¢5¼ïÎà¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥¤¥Á¥´¡¦⻩Åí¡¦¥¥¦¥¤¡¦¥Ñ¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¡¦ÍÎ¤Ê¤·¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢Á´Íñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Íñ²«¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡È¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¥Öー¥à¡É¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡È¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤â°ì¿·¤·¡¢É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÉ½»²Æ»Å¹¡×¤ò2023Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ú´ÏÅ¹¥ªー¥×¥ó¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤é¤·¤¤¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ò¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ CEO »ÍÊýÅÄ Ë
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ2-3-23 1³¬
Ì¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2-4-18 ²¬Ã«¹Ýµ¡¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1³¬
´ØÀ¾»Ù¼Ò¡§¼¢²ì¸©¼é»³»ÔÉâµ¤Ä®7-2
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯9·î3Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥Ñ¥óÀ½Â¤ÈÎÇä¶ÈÌ³¡¢³ÆÅ¹¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://allheartscompany.com
¡ã±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ä
¡¦Heart Bread ANTIQUE¡§https://www.heart-bread.com
¡¦¤Í¤³¤Í¤³¡§https://neko2.co
¡¦PASTEL¡§https://pastel-pudding.com
¡¦PINEDE¡§https://pinede.co.jp¡¡
¡¦GRANDIR¡§https://grandir-kyoto.jp¡¡
¡¦baguette rabbit¡§https://baguette-rabbit.com
¡¦Boulangerie BENKEI¡§https://b-benkei.com¡¡
¡¦OGGI¡§https://www.cucina-oggi.com¡¡
¡¦GUILTYʼS¡§https://www.heart-bread.com/guiltyscookie