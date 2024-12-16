¡ãò¿¤Î¥¹¥¥ë¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤«¤à¡ä¡¡´ôÉì¤Î¡Ö¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¸½ºß¡¢Âè8´üÆþ³ØÀ¸Êç½¸Ãæ
¼÷»Ê¤ÎËÜ¾ì¡¦ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Øーーー
¼÷»Ê¿¦¿ÍÍÜÀ®³Ø¹»¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÂè8´üÀ¸¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÄê°÷¤Ï4Ì¾¡£¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò½Å»ë¤·¤¿½¼¼Â¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤Ï
´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¤Î¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼÷»ÊÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¼÷»Ê¿¦¿ÍÍÜÀ®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢ÀÜµÒ¥Þ¥Êー¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸å¤Ï¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆÈÎ©³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7´üÀ¸¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀöÎý¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
40Æü¤Ç¥¢¥¸100É¤
1ÆüºÇÄã£²É¤¡¢ËèÆü¥¢¥¸¤Î3Ëç²¼¤í¤·¤òÎý½¬¤·¡¢40Æü¤Î¼ø¶È´ü´Ö¤ÇÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ë¤Ä¤¹ç·×100É¤¤Î¥¢¥¸¤ò¤µ¤Ð¤¡¢µû¤Î¤ª¤í¤·Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¥·¥ã¥ê¤ò¿æ¤¯µ»½Ñ
ËèÆü¤Î¥·¥ã¥ê¿æ¤¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ÇÍýÁÛ¤Î¥·¥ã¥ê¤Î¹Å¤µ¡¢Ì£¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ý¤ÎÇÛ¹ç¤ä¿å¤ÎÇÛÊ¬¤òÄ´À°¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥·¥ã¥ê¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ç¡¢°®¤Ã¤Æ¡¢°®¤Ã¤Æ¡¢°®¤ë¡ª
ËèÆü¡¢¤ª¤í¤·¤¿µû¤È¿æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°®¤ê¡¢´¬¤¤Ê¤É¼÷»Ê¤Îµ»½Ñ¤òÈ¿ÉüÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¹Ö»Õ¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¼Â½¬
¼÷»Ê¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ê»Àß¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¼ÂºÝ¤Î±Ä¶È¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ç°®¤ë¼Â½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°®¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú³°Éô¹Ö»Õ¡¢½ÐÄ¥¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¦½¤
ÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤¡¢ÆÃÊÌ¹Ö½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¸½¾ì¸¦½¤¤â¼Â»Ü¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î½é¿´¼Ô¤Ë¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢ËÜµ¤¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸å¤â¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È
Â´¶È¸å¤Ï¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Îµá¿Í¤Î¾Ò²ð¤ä¥Ó¥¶¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÏÎóÅ¹¤Ç¤Î½¢¿¦¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÛÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾¯¿Í¿ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤¬²ÄÇ½¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼÷»Ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.sushi-lab.jp/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Sushi Labo College Âè8´üÀ¸¡¡Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î～2025Ç¯1·î19Æü¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸½ªÎ»¡Ë
Êç½¸Äê°÷¡§4Ì¾¡Ê¾¯¿Í¿ôÀ©¡Ë
¼ø¶ÈÆü¡§2025Ç¯1·î20Æü～2025Ç¯3·î18Æü
±þÊç»ñ³Ê¡§Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦·Ð¸³ÉÔÌä¡£¡Ö¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×Êý¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡§¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.sushi-lab.jp/¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¤´Äó½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥·¥é¥Ü¥«¥ì¥Ã¥¸
¢©500-8827¡¡´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÌïÈ¬Ä®7-1 2³¬
TEL¡§090-3255-1098
E-mail¡§info@sushi-lab.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sushi-lab.jp/